Van egy hely a világban, ahol egyáltalán nincs légiközlekedés

A Tibeti-fennsíkot elkerüli a légiforgalom, többek között azért is, mert itt találhatók a világ legmagasabb hegyei. Köztük a legismertebb a Mount Everest, mely 8849 méteres tengerszint feletti magasságával a Föld legmagasabb pontja.

Az időjárási körülmények kiszámíthatatlanok. A területen minden nap erős szél fúj, ami gyakran okozhat turbulenciát, ami nagyon megnehezíti a pilóták számára a navigációt. A telet a térségben kemény fagyok és havazás jellemzi, míg nyáron a monszunszél hoz rengeteg csapadékot - írja a Nový Čas.

Ha mindez nem lenne elég,

a térségben hiányoznak a megfelelő vészhelyzeti kifutópályákkal rendelkező repülőterek.

A vészleszállópályák kulcsfontosságúak, hogy helyet biztosítsanak a kényszerleszállásokhoz, amelyeket motorhiba, romló időjárási körülmények vagy akár üzemanyaghiány is kiválthat.

Egész Tibetben mindössze öt repülőtér van: Lhásza Gonngar, Nyingchi Mainling, Shigatse Peace, Qamdo Bangda és Ngari Gunsa. Ez rendkívül kockázatossá tenné a fennsík feletti repülést, ha véletlenül valami balul sülni el.

Amint arról az Origo korábban beszámolt, a területen jelenleg most szörnyű árvizek is pusztítanak. Több halálesetről számoltak be Nepálban. Ugyanakkor áradások sújtják Indiát és Bangladest is.