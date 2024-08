Újabb ország tiltotta be az LMBTQ-propagandát

Betiltotta a bolgár parlament az LMBTQ+ "eszmék és nézetek" népszerűsítését az iskolákban. A törvényt hatalmas többséggel, a 240 fős parlamentből 159 igen szavazattal fogadták el - írja a Politico.

A lap megjegyezte, hogy "a bolgár törvény az Oroszországban és Magyarországon elfogadott, hasonló jogszabályokat tükrözi."

A helyi média szerint szerdán és csütörtökön tüntetők vonultak a szófiai parlament épülete elé, hogy hangot adjanak a törvény elleni tiltakozásuknak.

Protesters rally outside Bulgaria parliament to denounce ban on LGBTQ+ 'propaganda' in schools https://t.co/zXar90bN7p — DeAnna (@Eurocat75005) August 9, 2024

A Forbidden Colours, egy belgiumi székhelyű, az egész EU-ra kiterjedő LMBTQ+ jogvédő csoport nyilatkozatban ítélte el a jogszabályt, és azt "az LMBTQ+ személyek, különösen a gyermekek alapvető emberi jogai elleni közvetlen támadásnak" nevezte.

A törvényt a „szélsőjobboldali”, oroszpártinak tartott Revival párt terjesztette be, de aztán az „Európa-párti” pártok is támogatták azt - számolt be a Mandiner.

