Újabb medvetámadás történt Erdélyben

Csütörtökre virradóra riasztották a hatóságokat a Besztercétől mintegy 40 kilométerre található víztározó partján lévő faluban, Kolibicán. Megsérült egy 54 éves férfi, akire az udvarában támadt egy medve - írja a Magyar Nemzet.

Az illető eszméleténél volt, de kórházba kellett szállítani. Muzsi Annabella, a megyei mentőszolgálat vezetője elmondta, hogy az áldozat a karján, a fején és a hasán sérült meg, nincs életveszélyben.

A medve egy disznót akart elragadni az ólból, a család azonban észrevette. A gazda el akarta űzni a vadállatot, ekkor az rátámadt.

Ugyanezen az éjszaka két másik településre is riasztották a csendőrséget, miután lakott területen láttak medvét. Monorfalván egy szarvasmarhafarmra hatolt be és támadt egy állatra. Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök csíkszeredai udvarába is bement egy medve csütörtökre virradóra – ezt az RMDSZ-es politikus a Facebook-oldalán közölte, a biztonsági kamera felvételeit is közzétette.

A medve visszajött, de most már bemászott az udvarunkra, ahol megnézte, melyik ajtó van nyitva

– írta. Úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlan, hogy Románia nem képes rendezni a medvék és emberek közötti konfliktust. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség megerősítette, hogy

az éjszaka folyamán Ro-Alert telefonos figyelmeztetést adtak ki, miután medve jelenlétét észlelték a székelyföldi városban.

Júliusban egy pásztort ért medvetámadás Erdélyben, egy fiatal nő pedig meg is halt a Bucsecs-hegységben. Nagy volt a rémület a marosvásárhelyi állatkertben is július 4-én, ugyanis egy medve széttépte az állatkert egyik őzét. A hatóságok csapdát állítottak fel a medve elfogására, a vadállatot végül kilőtték.

Júliusban a képviselőház elfogadta a romániai medveállomány kezeléséről szóló, az RMDSZ által kidolgozott törvénytervezetet, miszerint

újból engedélyezik a 2016-ban betiltott vadászatot a medvék túlszaporodásának kezelésére, és a szaktanulmányok alapján meghatározott éves megelőzési kvótákat vezetnek be.

Hogy mit érdemes tenni/nem tenni medvetámadás esetén, arról itt írtunk korábban.