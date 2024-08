Megfogott egy zsák krumplit, majd a mosógépbe öntötte - videó

Az alábbi videót pár napja töltött fel az internetre Alona Loewen. A fiatal német háziasszony fogott egy zacskó krumplit és beleborította a mosógépbe, majd tett mellé két darab fémdörzsit és bekapcsolta a gépet.

A videóban elmondta, hogy ez a legkönnyebb módja a burgonyák megtisztításának.

Szinte mindenki kiakadt a látottakon, hiszen ha a különféle vegyszerek maradványai, melyek lerakódnak a mosógépben, kioldódnak és rákerülnek az étkezésre szánt krumplira, abból nagy baj lehet.

A videón látható, hogy a mosógépbe tett krumplik habos vízben forognak a gépben, Alona pedig semmilyen mosószert nem adott hozzá.

A háziasszony ezután még tovább ment

Nemrég feltett egy olyan videót is, melyben nemcsak megmossa a gépben a krumplit, de meg is főzi a burgonyákat - számolt be róla a Mindmegette.

A mosógépet a legmagasabb, 95 fokra állította, és hagyta, hogy a szerkezet először megtisztítsa, majd készre főzze a krumplit.

A forró víznek köszönhetően a krumpli tényleg megpuhult, de senkinek sem ajánlott kipróbálni ezt a főzési praktikát. Nemcsak az egészségre lehet ártalmas, de a mosógép is károsodhat.