Megvan Kamala Harris alelnökjelöltje

A Fox News részletesen bemutatta Kamala Harris alelnök-jelöltjét, és a portál szerint Tim Walz, az amerikai hadsereg nemzeti gárdájának 60 éves veteránja, és egykori tanára 2006-ban egy republikánusokra hajló körzetből került be az amerikai képviselőházba, és 12 évig szolgált, mielőtt 2018-ban Minnesota kormányzójává választották.

Mit kell tudni Kamala Harris jelöltjéről?

A vidéki Nebraskában nevelkedett Walz, majd 1981-ben, nem sokkal a középiskola elvégzése után jelentkezett a Nemzeti Gárdába. Walz visszatért Nebraskába, hogy a Chadron State College-ba járjon, ahol 1989-ben szerzett diplomát társadalomtudományokból. A Harvard Egyetem programja keretében egy évig Kínában tanított angol nyelvet és amerikai történelmet, majd 1990-ben középiskolai tanárként, valamint futball- és kosárlabdaedzőként dolgozott Nebraskában. Hat évvel később a minnesotai Mankatóba költözött, hogy földrajzot tanítson a Mankato West Highban.

Kamala Harris jelöltje Tim Walz.

Fotó: Jim WATSON and Chris Kleponis / AFP

Waltzot 2003-ban Olaszországba vezényelték a Tartós Szabadság hadművelet támogatására, majd két évvel később a Nemzeti Gárdától főtörzsőrmesteri rangban vonult nyugdíjba. 2006-ban választották be a képviselőházba, és ötször választották újra, ahol Minnesota 1. kongresszusi körzetét képviseli, egy többnyire vidéki körzetet, amely az állam déli részét fedi le, és számos közepes méretű várost foglal magában. A Capitoliumban töltött utolsó két éve alatt a képviselőház veteránokkal foglalkozó bizottságának rangidős tagja volt.

Tim Walz és Joe Biden

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Hivatalosan is Harris a demokraták jelöltje

Walz kinevezésére azt követően került sor, hogy a Demokrata Nemzeti Bizottság virtuális névsorolvasást tartott, és hivatalosan is Harrist jelölte a párt elnökjelöltjének. A DNC pénteken jelentette be, hogy Harris hivatalosan is megszerezte a 2024-es elnökjelöltséget, miután elnyerte a demokraták közelgő országos konvenciójára jelölt küldöttek többségének szavazatát.

