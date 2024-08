Gyalázatos hazugságokkal áll elő a migráns, aki több ezer emberrel akart végezni a Taylor Swift-koncerten

Közben vasárnap délután a 19 éves fiatalember másik ismerősét is letartóztatták, egy 18 éves iraki férfit, aki ugyan a terrortámadás előkészítésében valószínűleg nem vett részt, de ő is az ISIS tagja.

Az iraki férfi rendelkezett az IS propagandaanyagaival, és megosztotta azokat a közösségi médiában, valamint néhány napja hűségesküt is tett az IS-nek. Ezt is kész nasheed (egyfajta ének, nóta) formájában terjeszthette - és nem videó- ​​vagy képfájlként, ahogy az ilyenkor szokás. A bécsi ügyészség terrorszervezetben való részvétel miatt külön eljárásban nyomoz a 18 éves fiatalember ellen.