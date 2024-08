Rendőrökre lőtt egy migráns Bosznia-Hercegovinában

A helyi rendőrség számolt be arról, hogy egy migráns férfi egy helyi gazdától néhány nappal ezelőtt birkát lopott, majd rátámadt a gazdára ezután pedig egy közeli elhagyatott házba menekült.

A gazda értesítette a rendőröket, akik mikor megtalálták a migráns férfit, az egy automata fegyverrel rájuk lőtt, majd két kézigránátot is a rendőrök felé dobott.

A rendőrök a támadásban nem sérültek meg, és néhány óra múlva, nem sokkal éjfél előtt lelőtték a támadót.

A migrációs válság 2015-ben kezdődött, mikor csaknem egymillió migráns haladt át a nyugat-balkáni útvonalon. Hivatalos információk alapján pedig még mindig a nyugat-balkáni útvonal a legnépszerűbb a migránsok körében, ám a magyar és horvát határ megerősítése miatt, a migránsok gyakran Bosznia-Hercegovinán keresztül akarnak bejutni az Európai Unióba. - írja az MTI.

Képünk illusztráció!

Fotó: AFP

Németországból olyan hírek érkeztek, hogy a migránsok egyre több embert késelnek meg. A bonni rendőrfőnök szerint a dolgok gyorsan eszkalálódhatnak, ha a bevándorló hátterű fiatal férfiak úgy érzik, sértegetik őket. A késes támadások nem német gyanúsítottjainak aránya az elkövetők között 40 százalék, az elkövetők maradék 60 százaléka között volt több kettős állampolgárságú személy is.

Néhány nappal ezelőtt hét embert sebesített meg egy késes támadó egy berlini menekültközpontban. Hamar kiderült róla, hogy migráns. A sérültek között volt egy 15 éves gyerek, egy biztonsági őr és a központ egyik látogatója is. A mentősök és sürgősségi orvosok vágás és szúrás okozta sérülések miatt látták el az áldozatokat a helyszínen, ahonnan kórházba kerültek. A gyanúsított 21 éves algériai férfi is megsérült. Áprilisban egy fiatal nő lett egy migráns késelő áldozata Angliában, július végén pedig az angliai Southportban tartott rendezvényen egy őrjöngő férfi késsel támadt gyerekekre. A Merseyside Police tájékoztatása szerint két gyerek azonnal meghalt, kilenc megsebesült, köztük hat súlyosan és két felnőtt is súlyosan. Mint kiderült, ez a támadás is egy migráns, egy ruandai férfi kontójára írható. 2023-ban egy bölcsődést késelt meg egy szír bevándorló egy francia játszótéren, egy évvel később egy szenegáli migráns szúrt agyon egy fiatal fiút Párizsban.