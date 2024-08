Egyre több németet késelnek meg migránsok

Egyre több hír szól arról, hogy valakit késsel megtámadtak Németországban.

A rendőrök keményebben lépnek fel az ilyen támadókkal szemben – írja a Die Welt. Észak-Rajna–Vesztfáliában például olyan információkat is látnak a támadókról, amelyek nem minden adatbázisban szerepelnek.

Jó példa erre, hogy Frank Hoever bonni rendőrfőnök szerint például, idézzük, a

más kultúrájú emberek másképp viszonyulnak a késekhez.”

Hoever ezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy Németországban növekszik a késes támadások száma.

Bár Bonnban csökkent a késes támadások száma, ami a rendőrfőnök szerint "nagy erőfeszítéseinek" köszönhető, Észak-Rajna–Vesztfália régióban tavaly 45 százalékkal (4292-ről 6221-re) nőtt a késelések száma, az áldozatok száma is emelkedett 5541-ről 8036-ra.

A gyanúsítottak mintegy 34 százaléka nem német állampolgár, annak ellenére, hogy az ilyen személyek a lakosság mindössze 15 százalékát teszik ki. Bonnban is hasonló volt a helyzet

– értékelt a rendőrfőnököt a Weltnek. Az elkövetők fiatalok és férfiak.

A késes támadások nem német gyanúsítottjainak aránya az elkövetők között 40 százalék Hoever szerint, aki hozzátette azt is, hogy az elkövetők maradék 60 százaléka között volt több kettős állampolgárságú személy is.

Ezért ragaszkodom ahhoz, amit korábban mondtam: a más kultúrákból származó emberek másképp viszonyulnak a késekhez

– mondta Hoever.

Három nappal ezelőtt hét embert sebesített meg egy késes támadó egy berlini menekültközpontban. Hamar kiderült róla, hogy migráns. A sérültek között volt egy 15 éves gyerek, egy biztonsági őr és a központ egyik látogatója is. A mentősök és sürgősségi orvosok vágás és szúrás okozta sérülések miatt látták el az áldozatokat a helyszínen, ahonnan kórházba kerültek. A gyanúsított 21 éves algériai férfi is megsérült. Árpilisban egy fiatal nő lett egy migráns késelő áldozata Angliában, július végén pedig az angliai Southportban tartott rendezvényen egy őrjöngő férfi késsel támadt gyerekekre. A Merseyside Police tájékoztatása szerint két gyerek azonnal meghalt, kilenc megsebesült, köztük hat súlyosan és két felnőtt is súlyosan. Mint kiderült, ez a támadás is egy migráns, egy ruandai férfi kontójára írható. 2023-ban egy bölcsődést késelt meg egy szír bevándorló egy francia játszótéren, egy évvel később egy szenegáli migráns szúrt agyon egy fiatal fiút Párizsban.