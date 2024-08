Megtalálták a németországi késes támadásban használt fegyvert

Egy embert már őrizetbe vett a rendőrség a németországi késeléssel kapcsolatban, de kiderült, hogy nem ő az elkövető. Most a rendőrség megtalálta a gyilkos fegyvert is, kétszáz méterre a tetthelytől. A tettest továbbra is óriási erőkkel keresi a rendőrség, ez az új nyom segíthet a terrorista menekülési útvonalának meghatározásában is.

A rendőrség szombat délben egy körülbelül húsz centiméteres kést talált kétszáz méterre a Solingeni támadás tetthelyétől - attól a helytől, ahol péntek este egy támadó három embert megkéselt és nyolc másikat megsebesített. A rendőrség ma délután egy óra körül egy közeli átjáróban találta meg a fegyvert, majd a helyszínen egy sátrat állított fel, hogy a helyszínelők elvégezhessék a munkájukat. A rendőrök lefényképezték a kést a helyszínen, ahol megtalálták. Ezután egy műanyag tartályba helyezték, hogy ne szennyezzék be a DNS-nyomokat. A kés már úton van a rendőrkapitányságra további vizsgálatra. Nyomozók dolgoznak a támadás helyszínén.

Fotó: Christoph Reichwein / DPA / AFP A tettest továbbra is óriási erőkkel keresi a rendőrség. Ez az új nyom segíthet a terrorista menekülési útvonalának meghatározásában is. Hamisak azok a médiajelentések, amelyek szerint a kést egy holttest alatt találták meg, hiszen a színpad előtti tetthely mintegy kétszáz méterre van a holttest megtalálásának helyétől, így a merénylő nyilvánvalóan menekülés közben dobta el a feltételezett gyilkos fegyvert. A solingeni késelőt az elkövető személyleírása alapján keresik. Mint arról a BILD ma reggel beszámolt, a SEK szombat hajnalban letartóztatást hajtott végre. A rendőrök a szülei lakásában fogtak el egy fiatalembert, a rendőrség kihallgatta. Az első vizsgálatok szerint azonban nem ő az elkövető - számolt be róla a BILD. Nyomozók dolgoznak a támadás helyszínén.

Fotó: Christoph Reichwein / DPA /AFP Már tegnap beszámoltunk a szörnyű támadásról, amelynek következtében legalább három ember meghalt és többen megsérültek a németországi Solingen városában. Egy arabnak kinéző késes támadó véletlenszerűen támadt rá a belvárosi fesztiválon résztvevő emberekre. A nyomozók az ügyet terrortámadásként vizsgálják. A német szövetségi rendőrség adatai szerint az első félévben regisztrált 380 késes támadás emelkedést mutat ahhoz képest, hogy tavaly 650 ilyen támadást jegyeztek fel az egész év alatt. A német belügyminiszter pár napja a számokra reagálva kijelentette: Törvényi szigorítással kell gátat vetni a késsel elkövetett bűncselekményeknek.

