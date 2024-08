Letartóztattak egy embert a németországi késes terrortámadással összefüggésben

A BBC azt írja, hogy a német rendőrség azt közölte, hogy őrizetbe vettek egy embert a solingeni késeléses terrortámadással kapcsolatban.

A düsseldorfi rendőrség azt írja, hogy a letartóztatás a keresés része, és

Egyidejűleg számos rendőri intézkedést foganatosítanak, beleértve a házkutatásokat különböző helyszíneken

- áll a düsseldorfi rendőrség közleményében.

Azt is közölték, hogy a többi lehetséges elkövetőt is keresnek, és egyelőre vizsgálják a támadás indítékát is.

A Bild azt írja, hogy a letartóztatott személy nem az elkövető. A Solinger Tageblatt azt írja, hogy egy 15 éves fiatalt fogtak el a hajnali órákban. Úgy tudni, hogy ő olyan részleteket tudott, amely miatt a bűncselekmény bejelentésének elmulasztásával vádolják.

Rendőrök a gyilkosság helyszínétől nem messze egy aluljáróban - Fotó: Christoph Reichwein / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Előkerült a kés

A Bild azt írja, hogy előkerült a gyilkossághoz használt kést. Az oldal azt írja, hogy színpadtól 200 méterre találták meg, az elkövető vélhetően kidobta egy kukába menekülés közben egy aluljáróban. Ez az új nyom segíthet a terrorista menekülési útvonalának meghatározásában is.

A tettest továbbra is óriási erőkkel keresi a rendőrség.

Három embert öltek meg

Ahogy az Origo is beszámolt róla, súlyos terrortámadás történt egy németországi koncerten. A késelésben három ember meghalt. Emellett a támadásban nyolcan súlyosan megsérültek, öt ember állapota továbbra is kritikus. A terrorista a támadás utáni káoszban minden bizonnyal elvegyült a tömegben, így tűnhetett el.