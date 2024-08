Nőket és gyerekeket szállítanak az új, rózsaszín taxik

Az Amberine Nawaz tavaly októberben indította útjára a Pink Ladies taxit, hogy elsősorban nők és gyermekek számára nyújtson biztonságos személyszállítási szolgáltatást, olvasható a BBC-n megjelent hírben.

A mi előnyünk nemcsak az, hogy női sofőrjeink vannak, hanem amikor leszállítjuk az ügyfelet megbizonyosodunk arról is, hogy épségben bejut otthonába.

Joanne Flynn-Smith, aki rendszeresen hívja a társaságot 17 éves lánya számára, azt mondta:

Soha nem tudhatod, mi fog történni a mai világban, esetükben legalább tudom, hogy egy női sofőrrel fog utazni. Úgy érzem ez a szolgáltatás nagyobb biztonságot nyújt a lányom számára, mint más társaságok.

A Pink Ladiesnek jelenleg három sofőrje van, Nawaz pedig abban reménykedik, hogy tovább növekszik majd a létszám.

Safety is paramount, says pink taxis boss https://t.co/C2KoRhcy9k — BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2024

Rózsaszín, csak női taxikat másutt is használtak, így Nottinghamben is, ahol a Think Pink nevű cég 2022 tavaszán indult.

Nawaz kijelentette:

A biztonság a legfontosabb, sok ügyfelünk van, akik beszállnak az autóba, és azt mondják, milyen nagyszerű, hogy van egy női sofőr vezeti azt. Sokaknak vannak múltbéli rossz tapasztalataik.

Továbbá elmondta, hogy más yorkshire-i városokban is kíván terjeszkedni, de egyelőre élvezi jelenlegi helyzetét Skiptonban.

Ha érdekli a téma akkor figyelmébe ajánljuk egy 2022-es cikkünket, melyben feltettük a kérdést, miért van annyi baj a taxikkal? 2023 augusztusában pedig igen extrém eset történt, amikor is egy utas nem akart fizetni a szolgáltatásért.