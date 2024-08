Merész képpel lepte meg rajongóit a gigamellű pornómodell

A brazil Denise Rocha mióta új karrierbe kezdett, már a Playboy magazin címlapján is megfordult. A pornómodell arról vált ismertté, hogy rendszeresen merész képeket tölt fel Instagram-oldalára, ahol

már több mint 5 millió követővel büszkélkedhet.

Denise nemrégiben osztotta meg legújabb fotóját, amiért követői oda voltak. A modell így ünnepelte, hogy Brazília aranyérmet nyert az olimpián.

A képen a szőke bombázó egy padon ül, miközben félmeztelenül pózol. A hatalmas melleit pedig egy pólóval takargatja.

Annak ellenére, hogy a kép több mint 100 ezer kedvelést gyűjtött be, voltak akiknek nem tetszett, hogy a modell így ünnepel egy olimpiai győzelmet.

Denise korábban azzal a bejelentésével lepte meg rajongóit, hogy visszatér korábbi tanulmányaihoz, mivel a későbbiekben egy szextanfolyamot akar indítani Brazíliában.

Mindig is szerettem új élményeket szerezni, és ez a téma sajnos még mindig sok tabut tartalmaz

- meséli a modell a DailyStarnak.

Ezen változtatni szeretnék, úgy hogy én is részese legyek a folyamatnak

- tette hozzá a pornómodell.

