Dollármilliárdokat örökölt egy fiatal nő, de nem ad belőle nélkülöző anyjának

Egy 18 éves brit nő egy négy hálószobás bostoni házat, egy két hálószobás kaliforniai nyaralót, valamint 700 ezer fontot, azaz átszámítva több mint 3 millió forintot örökölt a nagyszüleitől.

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

A Bors azt írja a Mirrorra hivatkozva, hogy a fiatal nőtől az édesanyja és új férje is kérne pénzt, de ő nem akar nekik adni. Elmagyarázta, hogy most 38 éves édesanyja pár éve hozzáment 50 éves mostohaapjához, aki négy gyereke közül hármat – egy 17, 14 és 10 éves gyermeket – hozott be a családjukba, mielőtt nekik is közös gyerekeik születtek volna, akik most 7 és 5 évesek.

A mostohaapám korábban építőmunkás volt, míg anyám háztulajdonos, és bár mindig aggódtak a pénz miatt, egy rendes házban laktunk, és egy átlagos, munkásosztálybeli neveltetésem volt. Az viszont igaz, hogy nem jöttem ki jól a mostohacsaládommal”

– kezdte a Redditen a hihetetlen sztoriját.

Azt is elmondta, hogy a mostohaapja kezdettől fogva nem szerette, "kevert fajúként" emlegette és máshogy bánt vele, mint a saját gyerekeivel. Ráadásul egy nap komoly bajba kerültek, amit a férfi azóta sem tudott megoldani. A mostohaapát letartóztatták, a családot pedig kilakoltatták az otthonukból.

Egy kétszobás önkormányzati lakásba kellett költöznünk Megengedhetjük magunknak az alapvető dolgokat, mint az étel és a fűtés, de gyakorlatilag minden másról le kellett mondanunk

– tette hozzá a fiatal nő.

Ebben az időszakban haltak meg a fiatal nő nagyszülei, akik ráhagyták az egész vagyonukat, mivel ő volt az egyetlen élő hozzátartozójuk. 700 ezer fontot kapott megtakarításokban, befektetésekben és egyéb vagyontárgyakban, ezek mellett két házat. A pénzt egyetemre szeretné fordítani, és aztán világ körüli útra indulna, majd egy macskakávézót nyitna. Az édesanyja és a mostohaapja szerint önző, amiért nem gondol rájuk.

A családom azt akarja, hogy eladjam az örökölt ingatlant, és vegyek egy házat ebben az országban, ahol ők is lakhatnának, valamint egy másik házat a nővéremnek és a fiának. Megígértem, hogy segítek nekik élelmiszert venni és jobb lakást bérelni, de nem az én felelősségem kellene, hogy legyen, hogy eltartsam őket. Az én nevem szerepelt a végrendeletben, nem az övék

– tette hozzá.

A gazdag örökös Redditen azt kérdezte másoktól, szerintük tévedett-e. Válaszul az egyik felhasználó ezt írta:

Fektess be annyi pénzt a jövődbe, amennyit csak tudsz, és sok sikert az egyetemen."

Egy másik felhasználó hozzátette:

„Én egyáltalán nem költenék semmire, amíg nem beszéltem egy pénzügyi tanácsadóval a helyedben.”

Míg egy harmadik felhasználó így fogalmazott:

„Évek óta te vagy az utolsó a sorban, a családi bokszzsák. Itt az ideje, hogy ez rólad szóljon. Tanulj, utazz, és nyisd meg azt a macskakávézót. Ismétlem, nyisd meg azt a macskakávézót! Nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni. Ha ez egy mese, akkor te vagy Hamupipőke, és nem volt szükséged hercegre a boldogan élnihez!”

Persze a fiatal nő vagyona meg sem közelíti a világ leggazdagabb örököseinek vagyonát, akiket júniusban mutattunk be itt az Origón. A világ öt leggazdagabb örököse egy igencsak szűk elitklubot alkot,

hiszen mindössze három dúsgazdag család tagjai közül kerülnek ki.

Egy indiai mágnáson és a világ leggazdagabb asszonyán kívül a hatalmas amerikai áruházláncot birtokló família három képviselője kapott helyet a körben. Tavaly ősszel azokat a nőket mutattuk be, akik a saját üzleti tehetségüknek köszönhetően tettek szert hatalmas vagyonra. Számtalan olyan gazdag nő él a világon, aki nem egy sikeres házasság vagy családi örökség révén tett szert óriási vagyonra, hanem önerőből jutott fel a csúcsra.

A legváltozatosabb karriertörténetekről van szó:

van, aki egy farmergazdaságban nőtt fel, sokadik gyerekként, de akad köztük olyan, aki korábban gyárban vagy újságíróként dolgozott, és olyan is, akinek egy hajóskapitány hozott döntő fordulatot az életében. 2022 januárjában a leggazdagabb gyerekeket is megismerhették az Origón, három évvel korábban pedig a világ legidősebb szupergazdjait mutattuk be.