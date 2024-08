Órákon belül kitörhet az izraeli-iráni háború

A Chatham House elemzése szerint ha tényleg kitörne egy totális háború Irán és Izrael között, az nem a felek akaratából következne be, hanem pusztán abból, hogy a megtorló csapások valamelyik fél oldaláról egyszer túl messzire mennek. Mivel nem csak két ország áll egymással konfliktusban, hanem a helyzetnek számos mozgó eleme van, az elemek pedig egyre növekvő intenzitással válaszolnak az őket ért sérelmekre, óhatatlanul is előállhat egy olyan helyzet, amelyben valaki a kelleténél erősebb üzenetet küld, a tervezetnél nagyobb károkat okoz.

A Carnegie Middle East center szerint Izrael már most is egyre inkább figyelmen kívül hagyja az Egyesült Államok deeszkalációs kísérleteit. Szerintük úgy hihetik, hogy bármit is mond Washington, a végén úgyis támogatni fogják Tel Avivot. Mások szerint az is szerepet játszhatott, hogy a muszlim szavazóknak hízelegni akaró demokrata elnökjelölt, Kamala Harris meglehetősen bárdolatlanul viselkedett az Egyesült Államokba látogató Netanjahuval. Eközben Irán számára éppen az jelenti a megnyugvást, hogy Amerika nem állt be teljes vállszélességgel Izrael mögé, viszont ha Teherán úgy érzékeli, hogy az erőegyensúly megbillen, akkor a konfliktust nagyon nehéz lesz békés mederbe terelni. Kiemelik, hogy Izraelt zavarhatják az Irán és Egyesült Államok közötti tárgyalások, úgy gondolják, hogy a két ország kapcsolatának rendeződése az ő kárukra történik, így nem lenne Tel Aviv érdekei ellen, ha ez a folyamat megszakadna.