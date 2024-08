Az orosz védelmi minisztérium kijelentette, hogy a Központi csapatok egységeinek aktív fellépése eredményeként az ukrán hadsereg jelentős része vereséget szenvedett, valamint, hogy

a torecki agglomeráció egyik legnagyobb települése és stratégiailag fontos logisztikai csomópontját támadták meg az oroszok.

Azonban arról nincs pontos információ, hogy oroszok a Dzerzsinszkij fenolgyár felett is átvették volna az irányítást. A TASZSZ orosz hírügynökség augusztus 20-án délelőtt arról számolt be, hogy a fenolgyár továbbra is az ukrán fegyveres erők szembeni ellenállás központja maradt.

Fotó: MTI/EPA/George Ivancsenko / MTI/EPA/George Ivancsenko

Az ukrán védelmi minisztériumhoz közel álló ukrán OSINT projekt éjszaka azt a hírt adta, hogy Donyeckben kemény harcok folynak New Yorkért. Ugyanakkor az ukrán hadsereg azt közölte, hogy fegyveres erőik továbbra is a falu területének 20 százalékát ellenőrzésük alatt tartják,

és az oroszok, elfoglalták New York egy részét, de már a következő falu, Nelipovka felé tartanak.

Mindezek ellenére az oroszok arról tudósítottak, hogy augusztus 19-én elfoglalták New Yorkot.

New York falu a Donyecki régió Bahmut körzetében található, Torecktől északnyugatra. A háború előtt alig 11 ezer ember élt a faluban. Az orosz csapatok 2024 nyarán támadást indítottak New York ellen.