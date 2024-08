Oroszország nukleáris rakétákat telepíthet válaszul a nyugati akcióra

Megerősítem – ha az orosz fegyveres erők főparancsnoka, [Vlagyimir Putyin orosz elnök] és a katonaság azt mondja, hogy speciális lőszerekre van szükségünk, akkor ez megtörténik. Ezt a döntést a különböző tényezők kombinációja alapján kell meghozni, nem zárom ki, hogy eljöhet a pillanat, amikor szükség lesz rá

– mondta a tárcavezető-helyettes.

A bejelentés előzménye, hogy a Fehér Ház sajtószolgálata korábban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok 2026-tól új, nagyobb hatótávolságú fegyverek telepítését kezdi meg Németország területén - írta a Magyar Nemzet.

Putyin korábban közölte, hogy mikor lehetséges a nukleáris fegyverek bevetése.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes Fotó: MTI/EPA/Keystone/Martial Trezzini

Az orosz nukleáris doktrína szerint a nukleáris fegyverek bevetése kivételes esetben lehetséges, az ország szuverenitását és területi integritását fenyegető veszély esetén

- jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon tartott panelbeszélgetésen.

Abból indulok ki, hogy a világ soha nem fog odáig eljutni. És nincs is rájuk szükségünk

- mondta Putyin a beszélgetést moderáló Szergej Karaganov veterán politológusnak, aki tavaly a nukleáris eszkalációt és preventív csapást sürgető tanulmányával nemzetközi felzúdulást keltett. Az orosz elnök azt kérte, hogy a nukleáris csapásokat hiába senki ne emlegesse. Anélkül, hogy a nevén nevezte volna, emlékeztetett arra, hogy ezek lehetőségét nyilvánosan elsőként Liz Truss volt brit miniszterelnök vetette fel az ukrajnai háború során.

Mi nem csörtetünk atomfegyverekkel

- hangsúlyozta. Kitért arra is, hogy Oroszországnak van korai előrejelző rendszere a rakétatámadások esetére, az Egyesült Államoknak is, de Európának nincsen. Rámutatott, hogy az orosz harcászati atomfegyverek háromszor-négyszer erősebbek, mint azok a bombák, amelyeket az amerikaiak a második világháborúban Hirosimában és Nagaszakiban bevetettek, és Oroszországnak sokszor több van belőlük, mint amennyi az európai kontinensen rendelkezésre áll. Hozzátette, hogy ha az amerikaiak át is hozzák a saját taktikai fegyvereiket az Egyesült Államokból, az európaiaknak kétszer is meg kell gondolniuk, mit tesznek. Kételyét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az amerikaiak hadászati fegyverek szintjén is beszállnának egy ilyen csapásváltásba.