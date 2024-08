Váratlan bejelentés a béketárgyalásokról 

A The Washington Post szombaton azt írta, hogy Ukrajna és Oroszország küldöttségeket menesztett Katarba augusztusban, hogy tárgyaljanak a két harcban álló fél energialétesítményei elleni légicsapások leállításáról kötendő megállapodásról. Úgy fogalmaztak, hogy a megállapodás részletes tűzszünetet is előirányzott volna, de a tárgyalások megszakadtak, amikor Ukrajna orosz területre nyomult be - írja az MTI.

Senki sem szakított meg semmit, mert nem volt mit megszakítani

- reagált a cikkre Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője vasárnap Moszkvában. "Nem voltak közvetlen vagy közvetett tárgyalások Oroszország és Kijev között a létfontosságú polgári ellátólétesítmények biztonságáról" - hangsúlyozta.

A lap szerint az ukrán elnöki hivatal azt közölte, hogy a közel-keleti helyzet miatt elhalasztották a dohai találkozót, helyette videokonferencia lesz augusztus 22-én.

Zarahova Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 12-én feltette kérdését ismételte meg: milyen tárgyalások lehetségesek az ukránok szárazföldi offenzíva és az orosz polgári infrastruktúra elleni támadások után?

A szóvivő elmondta, hogy

kizárólag humanitárius kérdésekben van érintkezés a közvetítők között, illetve fogolycsere kapcsán.

Kiemelte, hogy Oroszország Ukrajna által követelt gyerekeket is adott át a hozzátartozóknak közvetítők közreműködésével. Ukrán drónok vasárnap hajnalban egy kőolajtároló létesítményt támadtak a dél-oroszországi Rosztovi területen, a támadás következtében tűz keletkezett.

A Rosztovi terület délkeleti részén a légvédelem dróntámadást vert vissza.

A Proletarszk városban működő Kavkaz ipari tároló területére hulló repeszek miatt kigyulladt a dízelolaj" - írta a Telegramon Vaszilij Golubjov, a terület közigazgatási vezetője. Hozzátette, nem sokkal később egy másik dróntámadás miatt abba kellett hagyni az oltást. Senki sem sebesült meg, az oltási munkálatokat később folytatták.

Az ukrán hadsereg megerősítette, hogy megtámadták az orosz haderő szükségleteit is kielégítő kőolaj- és kőolajszármazék-tárolót.

Északabbra Alekszej Szmirnov Kurszki területi kormányzó számolt be szinte állandó légiriadókról. Közölte, hogy a karbantartók dolgoznak a megrongálódott energetikai létesítmények kijavításán. Az orosz védelmi minisztérium közleményben jelentette be vasárnap, hogy egy újabb falut, Szviridonivkát foglalták el a fontos logisztikai csomópontnak számító Donyeck megyei Pokrovszk közelében. Az elmúlt napokban az orosz haderő több település elfoglalását jelentette be a térségben.

A Donyeckben ukrán ágyúzásban életét vesztette egy férfi és egy nő

- erről a város orosz polgármestere, Alekszej Kulemzin számolt be.