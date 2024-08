A regionális hatóságok jelentése alapján Oroszország több régióját is drónok támadták meg. Voronyezs régióban 35 drónt észleltek augusztus 13-án éjjel, amiket a légvédelmi erők semmisítettek meg - mondta Alekszandr Guszev, a térség kormányzója. Elmondta azt, hogy áldozatokról egyelőre nincsen információ,

a lezuhanó drónok miatt azonban több épület és autó megsérült, valamint a helyi infrastruktúrában is okoztak fennakadásokat.

Boriszoglebszk városában a helyi repülőteret támadták meg drónok, az eddigi információk szerint emiatt kigyulladt a reptér. A helyi információk szerint Voronyezs külvárosában is megtámadták a repteret, ezt azonban eddig nem erősítették meg - írja a Meduza.

Képünk illusztráció

Fotó: AFP/Aris Messinis

Nyizsnyij Novgorod régióban is történtek dróntámadások. A kormányzó elmondása szerint nem sérült meg senki a támadásban; jelenleg mindent megtesznek, hogy minimalizálják a veszteségeiket. A Kulebaki negyedben lévő repteret is megtámadták az ukránok.

A szemtanúk szerint lezárták a környéket. Jelentések szerint ezen a reptéren MiG vadászgépek állomásoznak.

A belgorodi régióban egy lezuhant drón okozott károkat egy házban Sebekinóban. A helyi kormányzó elmondta, hogy egy lakás kigyulladt, és a város gázvezetéke is megsérült. Szintén a városban egy teherautót támadott meg egy drón, aminek a sofőrje megsérült.

A volgográdi régióban az oroszok több ukrán drónt is megsemmisítettek, a helyi kormányzó elmondása szerint senki sem sérült meg. Orjol és Rosztov kormányzói is dróntámadásokról számoltak be, sérültek nincsenek.

Az orosz védelmi minisztérium augusztus 14-én úgy nyilatkozott, hogy hajnalban 117 ukrán drónt semmisítettek meg, valamint négy rakétát.

A tájékoztatás szerint Kurszk régióban 37 drónt és négy rakétát lőttek le.

Ahogyan azt korábban megírtuk, az orosz légvédelmi erők több drónt is megsemmisítettek Kurszk és Belgorod régiók felett júliusban. Az orosz védelmi minisztérium Telegram-csatornája szerint a légvédelmi rendszerek nyolc drónt semmisítettek meg Oroszország két régiójában.

Június végén az orosz Állami Duma krími régióból származó képviselője, az orosz biztonsági bizottság tagja, Mihail Sheremet a RIA Novosztyival folytatott beszélgetésben agressziónak és valós fenyegetésnek nevezte az amerikai felderítő drónok fekete-tengeri jelenlétét, szerinte Oroszország kénytelen lesz válaszolni a provokációra.