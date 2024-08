Az orosz gépgyár, ahol akár a majdani Paks III. reaktortartályai is készülhetnek

„Paks III .” SMR egységekkel?

Magyarországon a következő években és évtizedekben jelentős villamosenergiaigény-növekedéssel kell számolni. miközben ezzel egyidejűleg az ellátásbiztonság, az árstabilitás és a klímavédelem céljait is teljesíteni kell.

Ezért már középtávon feltétlenül szükség lehet egy új telephelyen, újabb atomerőművi egységek építésére is, amelyek lehetnek akár kis moduláris egységek is.

A nukleáris biztonság szavatolásának abszolút elsőbbrendűséget kell élveznie. Éppen ezért Magyarországnak a jövőbeli SMR technológia építésével kapcsolatos döntés meghozatalakor olyan technológiát érdemes választania, amely az adott típusú technológia fejlesztésében, gyártásában, építésében és üzemeltetésében meggyőző szakmai referenciákkal rendelkezik. Ez azért is nagyon fontos, mert egyes nyugati szállítók úgy kötnek ma szerződéseket ilyen típusú reaktorok építésére, hogy a legtöbb esetben még csak a polcról levett korábbi tervek „leporolásánál” tartanak.

Itthon többször is szóba került korábban például az argentin prototípus, a CAREM-25, mint egy lehetséges SMR technológia. A tények kedvéért ezzel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy a fejlesztést 1984-ben jelentették be, az első betont 2014-ben öntötték ki és a tervek szerint 2017-re készült volna el. De az elmúlt években a beruházás többször szünetelt, például a tervezési változások vagy éppen a műszaki dokumentáció hiánya miatt. Jelenleg az a terv, hogy talán 2027-ben már elérheti az első kritikusságot, bár tavaly még mindig a betonozásnál tartottak… Mindezek miatt, ezt a típust aligha lehet perspektivikus lehetőségnek tekinteni.

A kis moduláris atomerőművek előnye, hogy kisebb a beruházási költségigényük, rövidebb az építési idejük. Ugyanakkor, ha több kis moduláris egységből kell ugyanakkora teljesítményt rendszerbe állítani, mint amekkorával egy nagy teljesítményű atomerőmű rendelkezik, akkor már drágább ez a technológia. Fontos tényező, hogy a kis moduláris egységek is télen-nyáron, éjjel-nappal valós ellátásbiztonságot tudnak garantálni, mindenféle kiegészítő beruházás nélkül, akár 60 éven keresztül, ezért fajlagosan olcsóbb az általuk termelt áram, mint a nap- és szélerőműveké. Arról nem is beszélve, hogy a Paks II. Atomerőmű után SMR-technológiával létesülő új nukleáris kapacitások révén tovább csökkenthető hazánk villamosenergia-import függősége mellett a gázfüggőség is. Továbbá e technológia kiválóan alkalmas lehet az időjárásfüggő megújulók kiszabályozására is, hiszen az atomjégtörőkön, ahol eredetileg használják őket folyamatos a terhelésváltozás, tehát akár menetrendtartó erőműként is lehet rájuk számítani.

A jakutföldi szárazföldi kis moduláris egység, illetve az üzbég kis teljesítményű atomerőmű megépítése várhatóan versenyelőnyt biztosít az orosz technológiának, amit aligha lehet figyelmen kívül hagyni azokban az országokban, ahol ilyen erőművet terveznek. Mérnöki szemmel az orosz SMR technológia már egy perspektivikus és kiforrott lehetőség lehet Magyarország számára.

Szerző: Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő, az atombiztos.blogstar.hu oldal szerzője