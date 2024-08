Hatalmas a pánik Japánban, mindent felvásárolnak az emberek

Korábban beszámoltunk róla, hogy 7,1-es erősségű földrengés rázta meg a déli Kjúsú szigetét. A japán hatóságok cunamiriasztást adtak ki és újabb rengésekre figyelmeztetve óva intették az embereket. A pánikhangulat miatt megkezdődött a létszükségesnek vélt élelmiszerek óriási arányú felvásárlása.

A japán e-áruházlánc, a Rakuten honlapján hordozható vécék, tartósított élelmiszerek és a palackozott víz a legkeresettebb cikkek.

A tokiói szupermarketekben és több kisebb boltban is korlátozásokat vezettek be, többek között a palackozott vízre. Az illetékes minisztériumok felszólították az embereke, hogy tartózkodjanak a túlzott felvásárlástól - írja a The Japan Times.

Az X közösségi médiaplatformon rohamosan nőnek a megarengéstől való félelmeket kihasználó spambejegyzések, melyek

a földrengéssel kapcsolatos hasznos tippeket tesznek közzé olyan linkekkel, amelyek pornó- vagy e-kereskedelmi oldalakra irányítják a felhasználókat.

A 125 millió lakosú szigeten évente mintegy 1500 rengést mérnek. Júniusban két erősebb földrengés is volt Japánban. Ishikawa prefektúra Noto-félszigetét 5,9-es erősségű földrengés rázta meg, a Japán északkeleti részén található Fukusima prefektúrát pedig egy 4,9 erősségű rengés érte.