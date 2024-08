Egy tányérral ütötte le a pincérnőt egy férfi egy elegáns étteremben - videó

A támadás látszólag teljesen ok nélkül történt, ami mindannyiunkat megdöbentett. Azonnal jelentettük az esetet rendőrségen, és azóta is támogatjuk kollégánkat. Természetesen mi is elfogadhatatlannak tartjuk az ilyen viselkedést, kollégáink és ügyfeleink biztonsága kiemelten fontos számunkra"