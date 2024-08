Rejtett kamerával játszottak az oroszlánok az oregoni állatkertben az Egyesült Államokban. Azért tették be a gondozók a nagymacskák ketrecébe, hogy közelebbről is megfigyelhessék őket. Csakhogy hamar megtalálták a kamerát, és azonnal játszani kezdtek vele. Ütögették a mancsukkal, vagy próbálták megharapni. A gondozók szerint a képsorok bizonyítják, hogy az oroszlánok a legintelligensebbek a nagymacskák között. A felvételeket a TV2 Tények mutatta be.

Idén ősszel is láthattunk egy felvételt egy oroszlánról, az ausztráliai Sydney-ben lévő Taronga Állatkert lakójáról, amelyhez egy család látogatott el. Amikor letették a kislányukat az oroszlánok kifutója melletti üveghez, egy nőstény azonnal odarohant a gyerekhez, nagyon izgatott lett. Úgy tűnik, játszani akart vele. Tavaly a gázai övezet egyik állatkertjében nagy baj történt, amikor egy oroszlán megölt egy kisgyereket, Nigériában pedig a gondozójával végzett.

