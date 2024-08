Szolgálat közben zaklatott egy nőt egy rendőr

A londoni rendőr, Gary PC Chan egy nő ismerősét rengeteg kéretlen üzenettel bombázta szolgálat közben.

PC Chan augusztus 20-án, kedden megjelent a Westminster Magistrates' Court előtt, ahol bűnösnek találták zaklatás vádjában. Ugyanezen a bíróságon október 1-jén fognak ítéletet hirdetni a férfi ügyében - számolt be a Mirror.

Christina Jessah nyomozó főfelügyelő, a Met Central West Parancsnokságának vezetője elmondta:

Tisztjeinktől magas szintű magatartást várunk el. Ennek a szabványnak a PC Chan nem felelt meg – az áldozat zaklatásával kapcsolatos tettei teljességgel elfogadhatatlanok voltak, és mi megtettük a megfelelő lépéseket.

Elkötelezettek vagyunk a nők elleni bűncselekmények elleni küzdelem mellett. A férfiak ragadozó vagy sértő magatartása elfogadhatatlan. A bírósági ítéletet követően most kötelességszegési eljárást indítunk ellene.”

Képünk illusztráció Fotó: Copyright (c) 2020 Juiced Up Media/Shutterstock.

Mint arról már korábban írtunk, a világ egyik leghíresebb hegymászóját, a nepáli születésű, de brit állampolgársággal rendelkező hegymászót, Nirmal Purját is zaklatással vádolták.

Egy nemrég felbukkanó vallomás szerint a mászások és túrák közben egyre több szexuális zaklatás történik, amelyeket eddig jótékony homály fedett.

A finn Lotta Hintsa hazájának egyik legismertebb magashegyi mászója - korábban szépségkirálynő volt Finnországban.

2023 márciusában történt az eset, egy üzleti megbeszélésen, Nepálban. A férfi hirtelen odaugrott a nő elé és megcsókolta

- ez állt a visszaemlékezésben, de ekkor még nem derült ki, kiről van szó.

Ám a dolgok nem maradtak sokáig titokban. A finn hegymászónő a The New York Times című újságnak adott hosszabb interjút és ebben már megnevezte az erőszaktevőt:

ő a világ egyik leghíresebb hegymászója, Nirmal Purja,

akiről a Netflix is készített egy filmet. Az interjúból kiderült, hogy nem egy ártatlan csókról volt szó. A nepáli-brit férfi egy szállodai szobában letépte a nő ruháit, majd a sajátját is. A finn nő melltartóját is le akarta venni, de ez már nem sikerült neki, mert a lány próbált védekezni a támadás ellen. Amikor Purja látta, hogy semmi esélye nincs, lefeküdt az ágyra és a nő jelenlétében maszturbálni kezdett.