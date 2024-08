Kivégeztek egy rendőrt, a támadó a mobiltelefonjával rögzített mindent

Kivégzésnek nevezte a dallasi rendőrfőkapitány a csütörtök esti lövöldözést, melynek során egy rendőrt a rendőrautójában lőttek agyon, majd a segítségére siető rendőrtársait is megtámadta a gyilkos. Több másik rendőr is megjelent a helyszínen, a támadó őket is meglőtte. A rendőrök súlyosan megsérültek, azonban még így is üldözőbe vették a gyilkost, és lelőtték. A fegyveres férfi a helyszínen meghalt.

Darron Burks dallasi rendőrtiszt csütörtök este 22:04 körül ült a rendőrautójában egy kultúrház parkolójában két hívás között, amikor a 30 éves Corey Cobb-Bey közelíteni kezdett felé. Látszólag ártatlan kérdésekkel ment oda a rendőrhöz, aki a vezető ülés melletti ablakon keresztül készségesen felelt is neki. Azt nem vette észre, hogy a férfi mindeközben a mobiltelefonjával videóra veszi az egészet – mondta Edgardo Garcia dallasi rendőrfőnök a péntek esti sajtótájékoztatóján. A rövid beszélgetés után a férfi előrántotta a pisztolyát, és habozás nélkül agyonlőtte az autóban ülő rendőrt. Egy rendőrségi diszpécser ekkor vette észre a ”szokatlan adást” Burks rádiójából, és rendőröket küldött a helyszínre, ellenőrizzék, minden rendben van-e – írja az ABC News. Ezalatt a támadó visszament a saját autójához, és elővett belőle egy vadászpuskát, amivel visszament a rendőrautóhoz, és a kocsi tetejére tette a fegyvert. Jamie Farmer rendőrtiszt 22:11-kor érkezett a helyszínre. Ahogy beállt a parkolóba, Cobb-Bey azonnal lőni kezdett. A rendőrtiszt visszalőtt rá, és átrohant a parkolón. A támadó ekkor lekapta a vadászpuskát a kocsi tetejéről, és Farmerre lőtt, el is találva a rendőrt. A harmadik rendőrtiszt, Karissa David rangidős tizedes egy perccel ezután érkezett, és a parkoló bejáratánál állt meg az autójával. Miközben kiszállt az autójából, Cobb-Bey odarohant hozzá, és többször is rálőtt. David viszonozta a tüzet, ám Cobb-Bey ekkor arcon találta egy lövéssel. Egy rendőrőrmester, aki legközelebb a helyszínre érkezett, látta, hogy Cobb-Bey a kocsijába száll be, és a következő kiérkező járőrt utasította, hogy vegye üldözőbe - írja a CBS News. Corey Cobb-Bey

Fotó: Dallas Police Department / Dallas Police Department A dallasi rendőrök követték Cobb-Beyt, aki végül megállt, majd odament a rendőrökhöz, miközben a sörétes fegyvert rájuk szegezte. Ekkor már hat rendőr lőtt Cobb-Beyre, többször is eltalálták, a férfi a helyszínen meghalt. „Tisztjeinket az egyenruhájuk miatt vették célba, és a bátor és tisztességes munkájuk miatt, amit becsülettel végeznek” – mondta a rendőrfőnök a sajtótájékoztatón.

A három sebesült rendőrt a helyi kórházakba szállították. Burks a kórházban halt bele sérüléseibe. David továbbra is kritikus, de stabil állapotban van kórházban. Farmert, akit lábon lőttek, azóta már elengedték. Cobb-Bey legálisan vásárolta a fegyvereket, és jelenleg semmi sem utal arra, hogy ő és Burks ismerték egymást, így az indítéka még nem ismert, a rendőrök nyomoznak az ügyben. Az utóbbi időben több rendőrgyilkosság volt az Egyesült Államokban, többek közt Karolinában és Alabamában is.

