Sárlavina temetett maga alá egy tucat embert Pakisztánban

Inayat Ali, az állami mentőszolgálat tisztviselője elmondta, hogy a baleset az éjszaka folyamán történt az Afganisztánhoz közeli Khyber Pakhtunkhwa tartományban fekvő Upper Dirban. A tisztviselő szerint

a mentők kilenc gyermek, két nő és egy férfi holttestét hozták ki.

A hatóságok figyelmeztettek, hogy a múlt hónapban kezdődött heves esőzések földcsuszamlásokat és hirtelen áradásokat okozhatnak Pakisztán-szerte. Július 1-je óta több mint 275 ember halt meg az esőzéssel kapcsolatos incidensekben az ország különböző részein - írja az ABC News.

دیر بالا کے علاقہ پاتراک میں شدید بارشوں کے باعث مکان پر مٹی کا تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 12 افراد دب گئے

ریسکیو آپریشن میں لاشیں نکال لیے گئی جس میں خواتین اور بچے شامل ہے pic.twitter.com/2giCmPsiqH — Yousaf Saeed (@YousafSaeedPTI) August 30, 2024

Pakisztánban az éves monszunszezon júliustól szeptemberig tart. A tudósok az éghajlatváltozást okolják az elmúlt évek egyre erősebbé váló esőzéseiért. A 2022-es évben a felhőszakadások az ország egyharmadát elárasztották, 1739 ember halálát okozva.

Egy 9 és egy 12 éves német kisgyerek meghalt egy dániai strandon történt földcsuszamlásban - közölte szerdán a dán rendőrség. A baleset még vasárnap történt az északi fekvésű Norre Vorupor településén. A homoktömeg által elsodort két gyerek után mintegy 40 percen át kutattak. Helikopterrel válságos állapotban szállították őket kórházba, kedd este azonban mindketten meghaltak.A hatóságok továbbra is abból indulnak ki, hogy tragikus baleset történt.

