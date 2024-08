Szicíliai luxusjacht: emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Ahogy az Origo is beszámolt róla, augusztus 19-én elsüllyedt egy brit milliárdos szuperjachtja 22 emberrel a fedélzetén hétfőn Szicília partjai közelében. Akkor a hatóságok 15 embert mentettek ki a vízből, azonban nem sokkal később egy holttestet is találtak, míg hat ember eltűnt. Az ekkor előkerült áldozat a hajó séfje volt. Később egy felvétel is előkerült arról, hogy a hatalmas vihar elnyeli a jachtot.

Később kiderült, hogy az eltűntek között volt Mike Lynch – az Egyesült Királyság milliárdos technológiai vállalkozója, lánya, Hannah Lynch, a Morgan Stanley Bank International elnöke, Jonathan Bloomer és felesége, Judy Bloomer, valamint Neda Morvillo amerikai ékszertervező és férje, Chris.

A hat holttest felkutatása napokon keresztül tartott, végül az utolsó áldozatot pénteken hozták a felszínre a hatóságok.

Mentőhajók a tragédia helyszínén - Fotó: Alberto PIZZOLI / AFP)

Emberölés miatt indul nyomozás

A Guardian azt írja, hogy Ambrogio Cartosio olasz ügyész ma sajtótájékoztatót tartott, amelyben emberölés vádjával indítottak nyomozást. Az ügyész elmondta, hogy ismeretlen tettes ellen nyomoznak, nincs gyanúsítottjuk, és hogy a nyomozás egyelőre nagyon korai szakaszában van.

Az ügyész azt mondta, hogy a kapitány és a legénység elhagyhatja Szicíliát, de csak úgy, hogy bármikor ki lehessen őket hallgatni.

Az ügyész elmondta, hogy fontos a kapitány szerepe, és az ő viselkedésének alapos elemzése is. Egyelőre többek között arra sincs válasz, hogy a legénység több tagja miképp tudott mentőcsónakkal megmenekülni, illetve az sincs tisztázva, hogy a kapitány fújt-e riadót.

Az is kiderült, hogy az áldozatokon boncolást is végrehajtanak.

Nyomozók a szicíliai kikötőben - Fotó Alessandro FUCARINI / AFP

Újabb részletek derültek ki

A BBC azt írja a sajtótájékoztatóról, hogy a Bayesian nevű luxushajó hátulja süllyedt el először, ezt követően dőlt el. Emiatt több utas a hajó bal részére menekült, ahol légzsákokat lehetett találni. Később a hat áldozatot is a hajó bal oldalában találták meg. Azonban Raffaele Cammarano nyomozó szerint nincs kizárva, hogy az áldozatok azért haltak meg, mert aludtak, míg a többiek nem.

A luxusjacht sértetlen roncsa a tengerfenéken fekszik, nagyjából 50 méter mélyen.

Ez a mélység nehezítette a mentésben résztvevő búvárok dolgát, az ő életükre is különösen oda kellett figyelni.

Kiderült az is, hogy a hajó tulajdonosa a felszínre akarja hozni a hajót.