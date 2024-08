Szövetségi veszélyhelyzetet hirdettek ki Oroszországban

Augusztus 7-én, az AFU oroszországi inváziójának második napján rendkívüli állapotot hirdettek a Kurszki területen. Mint ahogy azt Alekszej Szmirnov megbízott kormányzó kifejtette, ezt a döntést az ukrán betörés "következményeinek kiküszöbölése" érdekében hozták.

A Belgorodi területen szövetségi szintű rendkívüli állapotot vezettek be - közölte a régió vezetője, Vjacseszlav Gladkov. Elmondása szerint ezt a döntést a kormánybizottság ülésén hozták meg és augusztus 15-én reggel arról számolt be, hogy üzleti útra érkezett Moszkvába. Egy nappal korábban a Belgorodi területen vezették be a regionális szintű rendkívüli állapotot. Gladkov elmondta, hogy

a régióban a helyzet továbbra is rendkívül nehéz és feszült.

A törvény szerint regionális vészhelyzetet akkor hirdetnek ki, ha az áldozatok száma nem haladja meg az 500 főt (de több mint 50 fő), és az anyagi kár összege meghaladja a 12 millió rubelt (48 millió forint), de nem több mint 1,2 milliárd rubel (4,8 milliárd forint). Ha az áldozatok száma magasabb és az anyagi kár nagyobb, akkor szövetségi jellegű vészhelyzetet hirdetnek ki - írja a meduza.io.

Vészhelyzet idején a hatóságok ellenőrizhetik a személyi igazolványokat, a polgároknak tilos félrevezető információkat terjeszteniük a helyzetükről, és kötelesek betartani a kormány által hozott egyéb határozatokat.