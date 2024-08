Széttéptek egy munkást a jegesmedvék a sarkvidéken

Két jegesmedve megölt egy dolgozót egy távoli sarkvidéki radarállomáson Kanada északi részén, Nunavut tartományban múlt héten. Vizsgálatot indítottak a halálos támadás ügyében - írja a BBC.

A meg nem nevezett alkalmazott a Nasittuq Corporation nevű vállalatnál dolgozott, a cég radarvédelmi telephelyeket üzemeltet a kanadai kormány megbízásából. Közleményükben azt írták, hogy a többi munkás próbált segíteni az áldozatnak, az egyik állatot megölték.

Szorosan együttműködünk a helyi hatóságokkal, hogy alaposan ki tudjuk vizsgálni az eset körülményeit

- írták. "Alkalmazottaink biztonsága és jóléte a legfontosabb számunkra, és mélyen elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkakörnyezetet biztosítsunk munkavállalóinknak" - tették hozzá.

A támadás a múlt héten történt a Baffin-szigettől délkeletre fekvő Brevoort-szigeten.

A jegesmedvék ember elleni támadása rendkívül ritka, de 2023 óta ez legalább a második feljegyzett halálos eset. Tavaly egy nőt és annak 1 éves fiát ölt meg egy jegesmedve egy alaszkai faluban. A kanadai kormány szerint körülbelül 17 000 jegesmedve él az országban – ez a faj globális populációjának mintegy kétharmadát teszi ki.

A fajok száma hanyatlóban van,

a tudósok ezt a globális felmelegedés miatti olvadásnak tulajdonítják, ami vadászterületeik és szaporodási területeik csökkenéséhez vezet.

Nemrég egy jéghegyen szunyókáló fiatal jegesmedvéről készült kép irányította rá a figyelmet az eltűnőben lévő sarkvidéki élőhelyekre. Nem véletlen, hogy a fotó elnyerte a londoni Természettudományi Múzeum által rendezett Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award díjat. Norvég kutatók szerint a jegesmedvék életére már nemcsak az egyre fokozódó sarkköri jégolvadás, hanem a jégrétegek mélyén található úgynevezett "örök vegyi anyagok" is komoly hatást gyakorolhatnak.

Az alábbi felvételt a kanadai Ontario államban lévő Peawanuck közelében készítették, ahol egy jegesmedve közelítette meg a túrázókat. Az állat nagyon éhes lehetett, de végül sikerült elijeszteni.