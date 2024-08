Augusztus 12-én ünnepeljük az elefántok világnapját és a Marosvásárhelyi Állatkertben két elefánt is lakik. Tania 2012-ben érkezett és akkoriban egy kampány is indult a megmentésére, mivel úgy vélték, hogy depressziós, mert folyton lógatta az ormányát. Tania több európai állatkertben is megfordult, de sehol sem érezte jól magát, így került Románia legnagyobb állatkertjébe, ahol addig nem éltek elefántok.

Tania története azért érdekes, mert nem sokkal Marosvásárhelyre érkezése után széles körű médiafigyelmet kapott: felhívták a figyelmet arra, hogy viselkedése, például az ormány lógatása és a ringatózás, depresszióra utalhat, mivel túl kicsi helyen tartották.

Az állat jókedvűbbé vált, amikor 2014-ben Hella csatlakozott hozzá és jelentősen megnövelték az életterüket.

Az eset annyira felkapott lett, hogy még az Emmy-díjas komikus, Ricky Gervais is közbeavatkozott, és petíciót indított a Facebookon, amiben kérte, hogy Taniát szállítsák Thaiföldre és engedjék szabadon.

Ugyanebben az évben érkezett Budapestről Hella a Marosvásárhelyi Állatkertbe, ami pozitív hatással volt Taniára is

– írta az állatkert közösségi oldalán. Hella korábbi magyarországi gondozója, Szőregi Gergely 2023-ban látogatta meg Marosvásárhelyt, és elmesélte, hogy Hella eredetileg Ázsiában született vadon élő elefántként, majd hajóval Európába hozták egy cirkuszhoz, ahol 12 éven át szórakoztatta a közönséget.

Hella jelenleg 57 éves, míg Tania idén ünnepli 50. születésnapját. Bár kezdetben rivalizáltak, mostanra már barátnők lettek. A szakértő elmondta, hogy az elefántok gyorsan tanulnak, kiváló a memóriájuk, és hosszú időre megjegyzik, amit tanítanak nekik - írja a Maszol. Korábban arról is írtunk, hogy kiderült az elefántok néven szólítják egymást, csakúgy, mint mi, emberek.