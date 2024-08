Késsel a kezében pózol az a tini, aki terrortámadást tervezett a bécsi Taylor Swift koncerten

Ahogy arról az Origo is beszámolt róla, terrorveszély miatt lemondták Taylor Swift bécsi koncertjeit. Szerdán az osztrák rendőrség letartóztatott két embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy iszlamista támadást terveztek a bécsi koncerten. Ezt követően arról is írtunk, hogy Taylor Swift több koncertjét is törölhetik a terrorveszély miatt. A 34 éves popsztárnak augusztus 8-án, 9-én és 10-én kellett volna fellépnie becslések szerint összesen 170 ezer rajongó előtt a bécsi Ernst-Happel-Stadionban.

A rendőrség két tizenéves fiút tartóztatott le:

Az ügy fő gyanúsítottját, egy 19 éves férfit a Bécstől délre fekvő Ternitzben tartóztatták le szerda reggel, míg egy másik, 17 éves tinédzsert szerda délután vettek őrizetbe az osztrák fővárosban. A meghiúsított terrortámadás egyik gyanúsítottjának otthonában a hatóságok megtalálták az Iszlám Állam és az al-Kaida írásos anyagait. Gerhard Karner belügyminiszter csütörtökön elmondta:

Más gyanúsítottat nem keresnek.

A 17 éves gyanúsított török és horvát gyökerekkel rendelkező osztrák állampolgár. A 19 éves férfi pedig észak-macedón gyökerekkel rendelkező osztrák állampolgár. A 19 éves férfiről a bécsi sajtótájékoztatón elmondták, hogy

egyértelműen az Iszlám Állam irányába radikalizálódott, és helyesnek tartja a hitetlenek megölését.

A 17 éves fiút néhány napja vette fel egy cég, ami a koncerten alvállalkozóként vett volna részt a rendezvény lebonyolításban. A nyomozók elmondták, hogy a fiú otthonában az ISIS-szel és az al-Kaidával kapcsolatos anyagokat találtak - írja a CBS.

A 19 éves gyanúsított július 25-én felmondott a munkahelyén, és bejelentette, hogy "nagy tervei" vannak, a 17 éves fiú pedig nemrég szakított a barátnőjével. Az idősebbik a szomszédok beszámolói szerint az elmúlt időszakban nagyon megváltozott, szakállat növesztett és hosszú ujjú pólókat kezdett el viselni, egy a DailyMail által közzétett fotón pedig késekkel a kezében pózolt.

A gyanúsítottak - akik állítólag az interneten radikalizálódtak - már mindent előkészítettek támadáshoz. Az osztrák média beszámolója szerint a terroristák autóval akartak belehajtanak a helyszín előtt összegyűlt tömegbe, majd machetékkel és késekkel akartak az emberekre támadni.