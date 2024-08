Tel-Avivot bombázzák az arab terroristák

itt tartunk most, bármelyik pillanatban kitörhet egy háború, bármely szerencsétlen, rossz lépésnek ez lehet a következménye, és fontos, hogy a térség rendkívüli módon fel van fegyverkezve. Törökország, Irán is, Izrael is. Egyiptom is, amely eddig rendkívül ügyesen kimaradt a katasztrofális helyzetből.