Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyon erős vezető

Mint ismert, Donald Trump republikánus elnökjelölt, volt amerikai elnök több, korábbi demokrata kulcspolitikus támogatását is elnyerte az amerikai elnökválasztási küzdelemben, így Tulsi Gabbard veterán katonáét. Gabbard kongresszusi képviselő majd elnökjelölt-aspiráns is volt, '16-ban Bernie Sanders, '20-ban Joe Biden kampányát segítette, most pedig Trump kampányfőnök-helyetteseként a wisconsini La Crosse-ban tartott városházi rendezvényen faggatta az elnökjelöltet arról, milyen tervei vannak többek között abortusztémában – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner.

Ezen a rendezvényen Trump Gabbard kérdéseire – aki egyébként méltatta az elnökjelölt javaslatát a természetes úton gyermeket vállalni nem tudó párok megsegítésére a mesterséges megtermékenyítés finanszírozásával – Trump egyértelműen felelt:

Azt akarjuk, hogy [minél több] baba szülessen ebben az országban, nem?”

Beszélt a gazdaságról és az illegális bevándorlás okozta problémákról is, Gabbard pedig elítélte a háborús propagandát. Ekkor került szóba Orbán Viktor, akinek kapcsán Donald Trump úgy fogalmazott:

Orbán Viktor, egy nagyon erős magyar vezető, Magyarország miniszterelnöke.”

Trump emlékeztetett, Orbán Viktort, nemrég arról kérdezték, mi a probléma a világon, és felidézte, hogy Orbán Viktor úgy válaszolt: „Vissza kell hozni Trumpot az Egyesült Államok elnökének. És akkor nem lesz gond. Egyedül ő volt, aki vigyázott a dolgokra”

Trump hozzátette: ez igaz, néhány telefonhívással valóban kezelhetné a problémákat, majd elismételte Orbán mondatát: „szó szerint ezt mondta: »vissza kell hozni Trumpot«”.

Nem volt példátlan az amerikai elnök méltatása, korábban is idézte a magyar miniszterelnök szavait a kampánykörútja során, ahogy Orbán is méltatta a volt elnököt.