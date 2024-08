Tűz tombol Boszniában, veszélybe került Európa egyetlen őserdeje

Több tucat tűzoltó próbálta megfékezni a múlt hétvégén kitört tüzet, és hétfő reggel óta a Bosznia-Hercegovinai Fegyveres Erők két helikoptere is segítséget nyújt, de a tűz továbbra is gyorsan terjed a rendkívül magas hőmérséklet és száraz talaj miatt - számolt be az Index.hr

A fenyőerdőkben nagyon nehéz megállítani a tüzet

- mondta Zoran Cancar, a Sutjeska Nemzeti Park igazgatója.

A Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsán belül gyorsított eljárás van folyamatban a szükséges döntések meghozatala érdekében - írja a Face.

„Ha nem lett volna szükségtelen késlekedés, mára eloltották volna a tüzet, és megakadályozható lett volna, hogy a tűz elérje a perucicai őserdőt. De tűz továbbra is terjed, ezért úgy döntöttünk, hogy segítséget kérünk – mondta az Avaznak Zukan Helez Bosznia nemzetbiztonsági minisztere.