Oroszország területén belül mérne csapást saját területéről indított új, nagy hatótávolságú fegyverével Ukrajna. A Magyar Nemzet arról ír, hogy az állítólagos új fegyver rakéta és drón kombinációjából jött létre, saját ukrán fejlesztésként.

A 600-700 km-es néveleges hatótávolságú eszköz alkalmas lehet arra, hogy az ukrán hadsereg Oroszország belső területeire úgynevezett mélységi csapásokat tudjon mérni.

Így például támadhatnak vele orosz katonai légi bázisokat is. A 600-700 km igen jelentős távolság. Összehasonlításként: a hajóról, tengeralattjáróról, és repülőgépről is indítható Strom Shadow rakéta is "csak" 250-560 km-re jut el. Az új ukrán fejlesztés ugyan csak földről indítható, de hatótávolsága jóval nagyobb ennél a rakétáénál, valójában az amerikaiak által Ukrajnának biztosított ATAMCS rendszerével egyezik meg.

Igor Kucak kurszki polgármester képén egy lelőtt ukrán rakéta roncsai által megrongált lakóház az oroszországi Kurszkban 2024. augusztus 11-én

Fotó: MTI/EPA/Igor Kucak kurszki polgármester

Az AP hírügynökségnek adott ukrán nyilatkozat szerint a rakétadrón a Palianicja nevet kapta. Az ukránok az új fegyvertől azt remélik, hogy segít ellensúlyozni az orosz légi fölény, amely lényegében a háború 2022-es kitörése óta fennáll. Az ukrán védelmi miniszter szerint az új fegyvert az augusztus 25-i orosz rakétatámadásra adott katonai válasz részeként vethetik be.

Az új ukrán fegyver alkalmazásához azért is fűzhet komoly várakozásokat Ukrajna, mert nagy hatótávolságú nyugati fegyverek alkalmazását – vagyis orosz területen lévő célpontok elleni bevetését – jelenleg nem engedték meg az ország számára. Elképzelhető ugyanakkor, hogy ebben hamarosan változás lesz. Ahogy az Origo megírta, a hétvégi és a hétfői támadások után Josep Borrell az EU vezető diplomatája ismét felvetette, hogy oldják fel a nagy hatótávolságú nyugati fegyverek bevetésére vonatkozó korlátozásokat, melyeket Ukrajnának jelenleg be kell tartania. Borrell már korábban is szorgalmazta a tilalom feloldását, ez most ismét napirendre került, miután az oroszok a vasárnapi tömegtámadásban 127 rakétát és 109 drónt vetettek be Ukrajna ellen.

Eközben Zelenszkij ukrán elnök a fegyveres erők főparancsnokával egyeztetett arról, hogy F-16-os amerikai vadászgépeket vethetnek be, szintén a nemrég történt, hatalmas erejű orosz rakétatámadásra adandó válasz részeként.

