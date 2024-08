Egész Ukrajnát bombázta Oroszország, stratégiai bombázók is felszálltak

Alig egy nappal az ukrán hadsereg által a háború legsúlyosabb csapásának nevezett rakétatámadást követően Oroszország újra rakétákkal és drónokkal lőtte az ukrán városokat. Kijevben három robbanásról érkeztek jelentések, de később a hatóságok megerősítették, hogy kulcsfontosságú létesítményeket, illetve civil célpontokat nem ért találat.

Az oroszok drónok mellett ballisztikus és cirkálórakétákat is bevetettek, Tu-95MS stratégiai bombázók segítségével is támadták a célpontokat.

Kirvij Rih városában egy orosz rakéta eltalálta az Aurora Hotelt, ennek következtében a négyemeletes épület megsemmisült, de a környező házakban is jelentős károk keletkeztek.

Orosz információk szerint a szállodában külföldi kiképzőtisztek tartózkodtak, akiket a csapást megelőzően kimenekítettek az épületből.

Zaporizzsja városát az este folyamán hétszer is támadták. A helyi hatóságok szerint magánházak mellett járművek és az infrastruktúra is sérült. Röviddel éjfél előtt Harkov térségben két város is érintett volt az orosz dróncsapásokban, jelentős károkról azonban nem érkezett beszámoló.

Az Origo is beszámolt róla, hogy hétfőn a háború eddigi talán legnagyobb átfogó rakétacsapását indította meg Oroszország. Ennek következtében több helyen áramszünet volt, de néhány terület vízellátása is szünetelt. Arról is érkeztek hírek, hogy a nap folyamán az oroszok egy hangárban amerikai F 16-os vadászrepülőgépeket semmisítettek meg.

Volodimir Zelenszkij kedden elkezdte a tárgyalásokat az amerikai vadászgépek bevetéséről. A tervek szerint az F 16-os gépek segítenének Kijevnek csökkenteni Moszkva légi fölényét. Az ukrán elnök a kurszki műveletekkel kapcsolatban elmondta, hogy folytatni fogják az akciót.



Címlapi képünk illusztráció!