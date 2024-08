Nyugati vegyi fegyverekkel támadtak az ukránok, Moszkva pusztító bosszúra készül

Civilekre lőnek az ukrán katonák

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerdán bejelentette, hogy a kurszki területen elfogott ukrán katonák azt állítják:

parancsot adtak nekik arra, hogy civilekre lőjenek, amennyiben azok ellenállást tanúsítanak.

„Az ukrobandera fegyveres alakulatai válogatás nélkül lőnek azokra a civilekre, akik menekülni próbálnak. (...) Ágyúzzák a lakóépületeket és a civil infrastruktúrát, és nyíltan fosztogatnak” – fogalmazott a szóvivő.

Ez az információ és az elmúlt napok eseményei azt erősítik meg, hogy az orosz-ukrán háború olyan fázisba lépett, ahonnan nincs visszaút, elkerülhetetlenné válik az eszkaláció.

Igor Kucak kurszki polgármester képén egy lelőtt ukrán rakéta roncsai által megrongált lakóház az oroszországi Kurszkban 2024. augusztus 11-én.

Fotó: MTI/EPA/Igor Kucak

A szóvivő kijelentette, hogy az ukránok támadásai orosz területen „a NATO-patrónusok cinkosságával” történnek, és a „kijevi rezsimet” kizárólag a Nyugat pénzbeli támogatása tartja fenn, de „összeomlása csak idő kérdése”.

Vegyi fegyvereket vetettek be az ukránok

Hexaklór-etán és cink-oxid tartalmú lövedékekkel támadnak az ukránok a Kurszki területen – derült ki kedden. Igor Kirillov altábornagy, az Orosz Fegyveres Erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi csapatainak vezetője szerint ezek a lövedékek (füstgránátokba „rejtett” vegyi anyagok) megfelelnek a német és az amerikai hadsereg által használt vegyi fegyvereknek. „Kérdéses, hogy milyen további anyagokat használtak. Nyomozunk, van időnk” – nyilatkozta Kirillov.

Orosz válasz: a célpont Kijev és nincs megállás

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese az elmúlt napok történéseinek tükrében a Telegram-csatornáján egyértelmű és véres következményekről írt, és brutális orosz benyomulást szorgalmaz Ukrajna területére.

„Lehetséges és szükséges is bemenni a még létező Ukrajna területeire, Odesszába, Harkovba, Dnyepropetrovszkba, Nyikolajevbe. Kijevbe és azon is túlra. (…) most már lehet és kell is erről nyíltan beszélni, minden félénkség vagy diplomáciai pukedli nélkül. (…)

Lássa be mindenki, beleértve az angol gazembereket is: csak akkor hagyjuk abba, amikor azt mi is elfogadhatónak és kifizetődőnek találjuk.

Rendkívüli állapotot hirdettek a Belgorodi területen

Az ukrán támadásokra hivatkozva rendkívüli állapotot vezetett be szerda hajnalban Oroszország a Belgorodi területen. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Vjacseszlav Gladkov kormányzó jelentése szerint az ukrán erők napi rendszerességgel ágyúzzák a megyét, lakóházakat pusztítanak el, civileket sebesítenek és ölnek meg.