Már 23 áldozata van a diáktüntetésnek Bangladesben - fotók

Vasárnap a Vazed Haszina miniszterelnök lemondását követelő, több tízezer tüntető oszlatására a rendőrök könnygázt és sokkológránátokat vetettek be, a kormány pedig felfüggesztette az internetszolgáltatást az országban. A javarészt egyetemistákból álló megmozdulás résztvevői lezárták a főbb utakat.

A miniszterelnök terroristáknak nevezte az ellene tüntető diákokat. Fotó: Abdul GONI / AFP)

A diákok emellett polgári engedetlenségi akciót hirdettek, felszólították a lakosságot, hogy ne fizessenek adót és közüzemi számlákat, továbbá ne menjenek dolgozni vasárnap, ami munkanap Bangladesben.

Haszina a nemzetbiztonsági testület ülése után terroristáknak nevezte az ellene tüntető diákokat, akik szerinte destabilizálni akarják az országot.

A tömeges tiltakozások a múlt hónapban indultak Bangladesben egy kvótaszabályozás miatt, amely a kormányzati állások 30 százalékát a háborús veteránok rokonai számára tartotta volna fenn.

Eközben a több mint 170 milliós országban közel 32 millió fiatalnak nincs munkája vagy nem rendelkezik szakképzettséggel. Júliusban a tüntetők felgyújtottak egy börtönt Bangladesben. A múlt havi tömegtüntetések idején mintegy 150-en meghaltak, ezrek sérültek meg és mintegy tízezer embert letartóztattak. A kormányellenes tüntetések egy időre szüneteltek, miután a kvóták nagy részét a legfelsőbb bíróság eltörölte, de az utóbbi napokban szórványosan újrakezdődtek. A felhasználók vasárnap délután a mobilinternet-szolgáltatás zavaraira panaszkodtak, vélhetően a kormány ezzel próbálta akadályozni a tüntetéseket.

A több mint 170 milliós országban közel 32 millió fiatalnak nincs munkája. Fotó: Munir UZ ZAMAN / AFP

A vasárnapi bangladesi erőszak 8 halálos áldozatot követelt és több százan megsebesültek.

A diáktüntetők megtámadták a Bangabandhu Sheikh Mujib Orvosi Egyetemet, a dhakai Shahbagh negyedben lévő nagy állami kórházat, és több autót is felgyújtottak. Dhaka Uttara negyedében a rendőrség könnygázt vetett be, hogy szétoszlassa a több száz embert, akik elzártak egy főútvonalat. A médiajelentések szerint a városban több bomba is felrobbant és lövések hallatszottak.

A diákok polgári engedetlenségi akciót hirdettek, felszólították a lakosságot, hogy ne fizessenek adót és közüzemi számlákat. Fotó: Munir UZ ZAMAN / AFP

Haszina kormánya a fő ellenzéki pártot és a most betiltott jobboldali Jamaat-e-Islami pártot, valamint azok diákszárnyait vádolta az erőszak szításáért, amelynek során több állami tulajdonú létesítményt is felgyújtottak vagy megrongáltak. A fő ellenzéki párt főtitkára ismételten felszólította a kormányt, hogy mondjon le. Haszina szombaton felajánlotta, hogy tárgyal a diákvezetőkkel, de egy koordinátor visszautasította a tárgyalásokat és követelte a miniszterelnök lemondását. Haszina több mint 15 éve kormányozza az országot és a januári választásokat a fő ellenzéki pártok bojkottálták, így a miniszterelnök hatalomban maradt - írja az ABC.