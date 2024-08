Kiszabadult, és azonnal megölte a barátnőjét

Matthew Brennemant 2023 áprilisában brutálisan megverte a barátnőjét, amiért letartóztatták, de már másnap szabadon engedték. Így fordulhatott elő, hogy májusban ismét kegyetlenül megverte a nőt. Júniusban a férfi mindkét ügyben bűnösnek vallotta magát: ezután ismét kiengedték a börtönből, az augusztusra tervezett ítélethozatalig.

A nő azonban ezt már nem élhette meg, ugyanis a kegyetlen férfi szabadulása után néhány nappal halálra verte.

Mindezt úgy, hogy minden alkalommal távoltartási végzés alatt állt, vagyis a a 33 éves nő közelébe sem mehetett volna.

A gyilkos a nő holttestét takarókba és műanyag szemeteszsákba csomagolva a lakásában hagyta. Ugyanebben a lakásban fogták el a rendőrök, pont akkor, amikor fehérítőt ivott, így akart öngyilkos lenni írja a Metropol a Crime Onlinere hivatkozva.

A 40 éves minnesotai férfi most sem tagadott semmit, részletesen beismert mindent a bíróságon. 23 év, 9 hónap börtönre ítélték.

Az erőfeszítéseink ellenére a rendszer kegyetlenül cserben hagyta a lányomat

– mondta a meggyilkolt nő gyászoló anyja.

Lelőtte négy rokonát, köztük két gyereket is egy alaszkai fiatal férfi négy éve. Tette mindezt egy héttel azután, hogy kiengedték a börtönből, ahová azért került be, mert korábban is rátámadt már a családtagjaira.

A 18 éves Malachi Maxon ellopott egy pisztolyt, amellyel először a szintén

18 éves unokatestvérére, Cody Roehlre lőtt délután 3 körül, majd 3 óra 13 perckor hívta a rendőröket, és azt állította, hogy Roehl öngyilkos lett.

Ezután ellopott egy autót, és elmenekült otthonról. Magával vitte a fegyvert is. Egészen a nagynénje házáig ment, majd betört a lakásukba. A kezében lévő pisztollyal

lelőtte a 43 éves nagynénjét, Kimora Bustert, és unokatestvéreit, a hétéves Ellison Bustert, és a tízéves Sienna Bustert. A két gyerek már a helyszínen meghalt, nagynénje pedig röviddel az után, hogy kórházba szállították.

Csak a legkisebb gyerek, egy 6 éves fiú élte túl a támadást - írta a FoxNews.

Egy akkor 31 éves férfi felkereste egy újszegedi erdős részen kialakított fabódéban lakó két ismerősét három éve, majd

egy bozótvágó késsel fejbe ütötte és megölte őket.

Mindketten azonnal meghaltak.