Viking hajókiránduláson halt meg egy turista Norvégiában - videó

Egy amerikai nő meghalt, miután a hajó, amelyen utazott, felborult a viharos tengeren a Feröer-szigetekről Norvégiába tartó expedíció során. A Naddoddur fedélzetén hat ember tartózkodott, amikor kedd este, az út negyedik napján bajba kerültek, és vészjelzést küldtek. Csak öt ember tudott feljutni a felfújható mentőcsónakba, őket helikopterrel mentették ki.

A nő holttestét szerda reggel találták meg nem messze attól a helytől, ahol a hajó elsüllyedt.

A Norvég Tengerimentő Társaság (NSSR) egy videót tett közzé az erős szélről és a viharos tengerről. Azt mondták, hogy a hullámok elérték az 5 méteres magasságot. Bergur Jacobsen, aki a Feröer-szigeteken lévő Naddoddur hajósklub elnöke, elmondta, hogy a 10 méter hosszú hajó korábban is járt már viking hajóutakon Izlandon, Shetlandon és Norvégiában is.

Ez nem viking hajó, ez egy Feröer-szigeteki halászhajó, motor nélkül, de vitorlákkal.

Hangsúlyozta, hogy nem beszélhet a balesetről, ameddig tart a nyomozás. Az egyik tengerész újságíróknak elmondta, hogy a tursiták szívesen vettek rész viking-kirándulásokon a most elsüllyedt hajóval, bár ő maga soha nem tett volna ilyet. Az utazáson részt vevő négy svájci állampolgár egyike, Andy Fitze két nappal az út után egy térképet tett közzé a közösségi médiában, amelyen a hajó a Shetland-szigetek északkeleti részén látható. Fitze elmondta, hogy a hajóút kezdetén a legénység feröeri tagja, Livar Nysted azt mondta, hogy amikor az ember a vihar közepén van, "csak megpróbálja a legjobbat kihozni a helyzetből"- írja a BBC.

A mentőhajó nehéz időjárási körülmények között kezdte meg a mentést:

#Redningsskøyta «Idar Ulstein» er på nå på stedet hvor vikingskipet har kantret vest av #Stad. Vi holder øye med skipet, og gjør det vi kan for å bistå med bergingen, men værforholdene gjør det svært krevende. pic.twitter.com/iLUUeo6Qoz — Redningsselskapet (@NSSR) August 27, 2024

