Valóban péntek délután jött a hír, hogy az Ekonomicsna Pravda híre szerint egy ukrán tanácsadó most azt mondta, Ukrajna kész teljesíteni az orosz olaj tranzitjával kapcsolatos kötelezettségeit mindaddig, amíg a vonatkozó szerződések le nem járnak. Mindezt az európai országokkal megkötött kétoldalú megállapodások alapján tesszük, húzta alá. A fentiek alapján Ukrajnának 2029 végéig továbbítania kell az orosz olajat Európába a Barátság vezetéken keresztül. Mit mutat ez a káosz, hogy összevissza nyilatkoznak az ukránok?

A Washington Post is beszámolt arról, hogy az ukrán elnök korábban egy vezető kormánytaggal, Yulia Sviridenko-val folytatott megbeszélésen azt javaslatot tette, hogy robbantsák fel az Ukrajna területén áthaladó Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarországot is ellátja kőolajjal, így csapást mérhetnek a magyar ipari infrastruktúra orosz kőolajra épülő elemeire. A lap arról is beszámolt, hogy Magyarország továbbra is Oroszországból kapja kőolajának nagy részét az Ukrajna területén áthaladó Barátság-vezetéken keresztül, a vezeték déli szakasza 2022-ben 4,9 millió tonna olajat szállított Magyarországra. Ezen keresztül Szlovákiába és Csehországba is szállítanak olajat. A Post cikke szerint a beszélgetés részletezése során a titkosszolgálati tisztviselők elismerik, hogy

Zelenszkij haragot érez Magyarországgal szemben, és ezért fenyegetésekkel élhetett.

Mivel ez az ukrán jog szerint is súlyos bűntettnek, terrorcselekménynek minősülne, ezek után hiba bagatellizálni bármilyen nyilatkozatot az ukrán vezetés részéről, hiszen az amerikai hírszerzés is megerősítette, hogy

Zelenszkij teljesen kiszámíthatatlan, érzelmi alapú döntéseket hozhat, ha Magyarországról van szó.

