Az ukrán elnök Telegram csatornáján azt írta, hogy Szirszkij főparancsnok jelentése alapján, Ukrajna a kurszki területen minden fronton nagyszerűen teljesít. Azonban, hogy ez így is maradjon továbbra is szükség van arra, hogy a partnerek gyorsabban szállítsák le Ukrajna számára az ígért fegyvereket - számolt be a Magyar Nemzet.

A háborúban nincsenek vakációk. Döntésekre van szükség, csakúgy, mint a bejelentett segélycsomagok időben történő logisztikájára. Ezt különösen az Egyesült Államoknak, az Egyesült Királyságnak és Franciaországnak címzem

- írta az ukrán elnök a Telegramon.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt Ukrajnának augusztus elején sikerült áttörnie a védelmet a határmenti Kurszk régiónál és több kilométer mélyen behatolni Oroszország területére. Az ukrán elnök azt kérte a szövetségesektől, hogy a területet támadhassa nyugati fegyverekkel is.