Zelenszkij döntött: Az F16-osokat vetné be az orosz fölénnyel szemben

Választ adna Ukrajna a hétfőn, augusztus 26-án az országot ért hatalmas erejű orosz támadásra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán fegyveres erők főparancsnokával, Olekszandr Szirszkijjel vitatta meg a lehetséges katonai válaszlépést. A Mandiner az Ukrajinszka Pravda alapján arról ír, hogy

a döntéshozók az amerikai F-16-os vadászgépek bevetéséről egyeztettek, valamint a kurszki területen jelen lévő ukrán erők által végzett eddigi, illetve további műveletekről.

A lap szerint Zelenszkij ukrán elnök a következőt mondta: „Folytatjuk akcióinkat a kijelölt kurszki területeken, mivel Ukrajnának szüksége van rá. Az elmúlt napon nagyobb ellenőrzésre tettünk szert, és újra feltöltöttük állományunkat” − fogalmazott.

Zelenszkij ukrán elnök az ukrán fegyveres erők főparancsnokával egyeztetett (korábbi felvétel)

Fotó: AFP

Az ukrán vezetés az Ukrajnát ért nagyszabású orosz támadás után egyeztetett. Az oroszok 15 területet vettek célba, kárt okozva a polgári és energetikai infrastruktúrában. Legalább hét ember meghalt, és 47-en sérültek meg, köztük négy gyermek – közölte az ukrán Állami Sürgősségi Szolgálat. Miként az Origo megírta, az orosz haderő rengeteg rakétával támadta az ország különböző területeit. Rakéta csapódott be késő este egy Krivij Rih-i szállodába is, ahol a hatóságok közlése szerint egy nő meghalt, négy másik pedig megsérült, és kórházba szállították őket. A halálos áldozatok száma mostanra kettőre emelkedett, amit Jevhen Szitnyicsenko, a kerületi katonai vezetője a Telegramban megerősített.

Az előző napon a Kramatorszk városát ért rakétatámadásban egy brit állampolgár halt meg, amikor találat érte a szállodát, ahol tartózkodott. A férfi Kelet-Ukrajnában dolgozott, és a Reuters hírügynökség újságíróinak biztonsági tanácsadója volt.

A hétvégi és a hétfői támadások után Josep Borrell az EU vezető diplomatája ismét felvetette, hogy oldják fel a nagy hatótávolságú nyugati fegyverek bevetésére vonatkozó korlátozásokat Ukrajnának. Borrell már korábban is szorgalmazta a tilalom feloldását, ez most ismét napirendre került, miután az oroszok a vasárnapi tömegtámadásban 127 rakétát és 109 drónt vetettek be Ukrajna ellen.