9/11: 23 éve történt a történelem egyik legvéresebb terrortámadása

A 2001-ben végrehajtott terrortámadások még 23 évvel az események után is éreztetik hatásaikat. Ahogy pedig arról az Origo beszámolt, nemrégiben egy új, eddig nem látott videofelvétel is előkerült a New Yorkban, az akkori ikertornyok ellen végrehajtott terrorista akcióról. Arról is közöltünk összeállítást, hogy az ikertornyok összeomlását a világ számos televíziója közvetítette annak idején, és azóta is számos dokumentumfilm, illetve fikciós alkotás született a szörnyű tragédiáról. A történelem legvéresebb, mintegy háromezer ember életét követelő merényletsorozata után az Egyesült Államok háborút hirdetett a terrorizmus ellen. Attól a naptól fogva minden megváltozott, és teljesen más lett az emberek biztonsághoz való viszonya is.

Mi történt 23 évvel ezelőtt ezen a napon?

Huszonhárom évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, egy keddi napon indított az al-Kaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet támadást az Egyesült Államok ellen.

Alig kezdődött meg a munkanap New Yorkban, 2001. szeptember 11-én kedden, amikor helyi idő szerint 8 óra 48 perckor egy utasszállító repülőgép csapódott a Világkereskedelmi Központ, a World Trade Center (WTC) hatalmas ikertornyai közül az északiba. A Bostonból Los Angelesbe tartó gép körülbelül a 95. és a 103. emelet között találta el az épületet. Az Egyesült Államok és a világ tévénézői döbbenten figyelték a támadás első képeit, a füstölgő északi tornyot, amikor a képen feltűnt egy másik gép is.

A New Yorkból San Franciscóba repülő Boeing 767-est helyi idő szerint 9 óra 3 perckor vezették elrablói egyenesen a déli toronynak, körülbelül a 82. és a 93. emelet között. New York és az USA hosszú percekkel később eszmélt. A második becsapódás után 15 perccel zárták le New York légterét, pár perccel később pedig a város összes hídját és alagútját. 9 óra 40 perckor a légügyi hatóság az összes belföldi járatot törölte. Ekkor azonban már késő volt. A harmadik gép ez utóbbi intézkedéssel szinte egy időben, háromnegyed tíz körül zuhant a Pentagonra.

A Fehér Ház által 2001. szeptember 16-án közzétett képen Dick Cheney amerikai alelnök (R) telefonon beszél George W. Bush amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Ház műveleti központjából 2001. szeptember 11-én, amikor a Fehér Ház megkezdi a New Yorkot és Washingtont ért terrortámadások feldolgozását. Balra Karen Hughes elnöki tanácsadó, középen Condoleezza Rice nemzetbiztonsági tanácsadó ül Fotó: THE WHITE HOUSE / AFP

A Washingtonból induló Boeing 757-es Los Angelesbe tartott. Szemtanúk láthatták, amint a gép feltűnik a főváros határában, majd egy éles fordulattal a Pentagon felé veszi az irányt. A becsapódás ereje, majd az azt követő robbanás következtében az épület egyik ötemeletes része teljesen összedőlt.