Megkezdődött a lengyelországi árvíz okozta károk helyreállítása, súlyos a helyzet

Ahogy az Origo korábban beszámolt, Lengyelországban óriási pusztítást végzett az árvíz. A súlyos áradások miatt egy egész települést is evakuálni kellett, óriási fennakadások voltak a közlekedésben, rengeteg háztartás maradt áram élkül napokig, és az ivóvízzel is gondok voltak. Az árvíznek 3 halálos áldozata is volt országban.