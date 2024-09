Már öten meghaltak Ausztriában az árvíz miatt - videó

Heavy #Flood on the Süd Autobahn (A2) in Wiener Neudorf of the Mödling district, #AustriaFlood 🇦🇹 (15.09.2024)



Fuertes #inundaciones en la autopista Süd Autobahn (A2) en Wiener Neudorf, distrito de Mödling, #Austria 🇦🇹 (15.09.2024) pic.twitter.com/HLXA0rjh35