A pezsgőfürdőzés mentette meg egy devoni nő életét

Ruth Given a családjával Cornwallban üdült ahol kipróbálta a pezsgőfürdőt is. Az úszás után a 48 éves nő észrevette, hogy fáj a háta, de úgy gondolta, hogy a pezsgőfürdő magasnyomású vízsugarai okozták. A háromgyermekes anyuka azonban hamarosan észrevette, hogy egy anyajegy a háta alsó részén megváltoztatta a színét.

Mivel Ruth meg volt győződve arról, hogy az anyajegyét a pezsgőfürdő irritálta, úgy döntött, hogy elővigyázatosságból felkeresi a háziorvosát, aki beutalta egy bőrgyógyászhoz. Ott melanomát diagnosztizáltak nála, és közölték vele, hogy az anyajegyet sürgősen el kell távolítani. A további vizsgálatok aztán kimutatták, hogy

Ruth nyirokcsomóiban hármas stádiumú rákos sejtek vannak jelen, ami immunterápiás kezelést igényel.

Ruth jelenleg a kezelés korai szakaszában van - és úgy véli, soha nem vette volna észre a rákos anyajegyet az „életmentő pezsgőfürdős” kirándulás nélkül - írja a Mirror.

Az eljárás után Ruth további vizsgálatokon és biopsziákon esett át, amikor kiderült, hogy a rák a bal ágyéki nyirokcsomóiban is jelen van, és már a harmadik stádiumban van.

A kép illusztráció!

Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Ruthnak jelenleg nyolc immunterápiás infúzió van hátra a kezelés befejezéséig. Az anyuka most másokat is arra buzdít, hogy mindig ellenőrizzék a testüket, minden gyanús elváltozást vegyenek figyelembe.

Minden gyanús dolgot ellenőriztetni kell. Havonta egyszer le kell ellenőrizni a testet, hogy nincsenek-e rajta csomók és dudorok

- javasolta Ruth.

Az Origo legutóbb egy olyan esetről számolt be, egy 27 éves nő egyszer csak arra lett figyelmes, hogy folyton viszketést érez, később pedig lila foltok is megjelentek a testén. A nőről végül kiderült, nyirokrákkal küzd. Lapunk arról is írt, hogy Katalin hercegné is a halálos kórral küzd, illetve III. Károly királynál is diagnosztizáltak rákos megbetegedést.