Felnőtt börtönbe került egy 13 éves kislány

A Beaver megyei börtönben valaki végül felismerte az eltűnt lányt, így a hatóságok végül elválasztották a felnőtt rabtársaitól – mondta Nate Bible, Beaver a megyei körzeti ügyész. A tinédzser szüleit ezután értesítették, a lány ügyét pedig a fiatalkorúak bíróságára helyezték át - számolt be az abcnews.

A lányt bolti lopással vádolták, ugyanis augusztus 17-én elkapták, amikor egy Beaver Falls-i üzletből árukat lopott.

Ekkor hamis nevet és születési dátumot adott meg a rendőrségnek, ami miatt a hatóságok azt hitték, hogy 18 éves.

A tinédzser végül többször elmondta a rendőröknek, hogy fiatalkorú és hogy Pittsburgh környékéről származik, ekkor a rendőrök azt mondták neki, hogy kiadják a szüleinek. A lány viszont azt mondta nekik, hogy hajléktalan és nincs otthona.

Ez idő alatt a Beaver Falls-i rendőrség felvette a kapcsolatot Beaver megyében és Allegheny megyében – ahol Pittsburgh található – a gyermekfelügyeleti szervekkel, hogy megpróbáljanak információkat szerezni róla, de mivel hamis nevet adott a hatóságoknak, nem találtak semmilyen feljegyzést a lányról.

Nemrég beszámoltunk arról, hogy egy fiatal lány eddig tisztázatlan körülmények között halt meg egy fiatalkorúak börtönében. A gyerek halálának ügyében három őrt, az intézmény igazgatóját és nővérét gyanúsítják, ugyanis ha időben cselekednek, a lány valószínűleg még mindig életben lenne.

A 16 éves Alexis Sludler tavaly augusztus 27-én halt meg rendőrségi őrizetben, kevesebb mint 24 órával az után, hogy átszállították az Elbert Shaw Fiatalkorúak Fogvatartási Központjába.

Az ügyről korábban az illetékesek csak annyit nyilatkoztak, hogy a lány még az intézménybe való érkezése előtt vett be valamilyen szert és amiatt halt meg. Mostanra az orvosszakértők megállapították, hogy a lány metamfetamin-mérgezésbe halt bele. Most a fiatalkorúak börtönének három volt biztonsági őre, igazgatója és ápolónő ellen indult eljárás gyermekkínzás miatt, ugyanis a nyomozás adatai szerint miattuk nem jutott Alexis időben segítségben, ami akár az életét is megmenthette volna.