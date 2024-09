Brüsszel példátlan módon büntetné Magyarországot csak azért, mert nem akarunk terrorizmust és no-go zónákat

Ismét felszólította Magyarországot az Európai Bizottság, hogy fizesse ki legkésőbb szeptember 17-éig az Európai Bíróság által kiszabott 200 millió eurós, azaz közel 80 milliárd forintos bírságot, ezen felül amíg az uniós szabályozás bevezetésével késlekedünk, naponta egymillió euró megfizetésére is kötelezik hazánkat. Brüsszel pedig most azt is bejelentette, ha Magyarország nem fizet, akkor úgynevezett beszámítási eljárást indít, azaz a hazánknak járó, máig zárolt uniós forrásokból vonja le az összeget. Az EU bírósága azért szabott ki példátlanul súlyos büntetést Magyarországgal szemben, mert nem engedtük be az illegális bevándorlókat.

Magyarország 2015 óta nemet mond Brüsszel migránspártiságára (Képünk illusztráció)

Fotó: ISAAC GUZMAN / AFP

A kormány nem szándékozik befizetni a 200 millió eurót Brüsszelnek (késedelem esetén napi 1 millió eurós birság is fennáll). Magyarországot azért büntetik az óriási mértékű brüsszeli bírsággal, mert nem engedjük be területünkre a migránsokat, hogy kérelmüket itt beadva aztán az országban maradjanak és a magyar államnak kelljen menekülttábort és teljes ellátást biztosítania számukra"

- közöle a Kormányzati Tájékoztatási Központ az üggyel kapcsolatban.

Fontos rendeletet írt alá Orbán Viktor

Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz mintegy 800 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugyanis Magyarország ennyit költött 2015 óta határvédelemre - mondta ki egy Orbán Viktor kormányfő által augusztus 29-én aláírt kormányrendelet. “Magyarország az Európai Unió felé irányuló tömeges és ellenőrizetlen illegális bevándorlással szemben folyamatosan és hatékonyan védte az Európai Unió külső és schengeni határait, biztosította a belső határellenőrzések nélküli schengeni térség zavartalan működését. Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz mintegy 800 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugyanis Magyarország ennyit költött 2015 óta határvédelemre” - ezt tartalmazza a kormányrendelet. “Ezekhez a terhekhez az Európai Unió érdemben nem járult hozzá, és a határait védő Magyarországgal szolidaritást nem vállalt” - teszik hozzá. A rendelet emlékeztet: “Magyarországgal szemben az Európai Unió intézményei éppen a határok hatékony védelme miatt indítottak politikai támadásokat és politikailag motivált jogi eljárásokat”.