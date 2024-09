Magyarországot azért akarja büntetni Brüsszel, mert nem hagyjuk, hogy ránk szabadítsák az illegális migránsokat

Az ítélet jogerős, és nincs fellebbviteli fórum, tehát a döntést hagyományos jogorvoslati úton megtámadni nem lehet. Amennyiben a bírságot nem fizetjük be, azt a beszámítási eljárás keretében az EB a Magyarországnak történő következő átutalásból levonhatná, vagyis a nekünk járó uniós forrás folyósításából számítanák be a bírság összegét. Hasonló történt Lengyelország esetében, amellyel szemben 2021-ben egy környezetszennyezési ügy kapcsán szabtak ki nagyobb mértékű bírságot, az EB pedig le is vont 68,5 millió eurót a lengyeleknek járó uniós keretből. Az EUMSZ 263. cikke értelmében ugyanakkor Magyarországnak jogában áll pert indítani az EB ellen az EUB előtt a határvédelemmel kapcsolatos kiadások uniós ellentételezéséért. Ez pedig jóval nagyobb összeg, mint amennyit hazánknak az EUB június 13-i, 200 millió eurós büntetést megállapító ítélete miatt fizetnie kellene. Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az olyan keresetek tekintetében, amelyeket valamely, a közösségi jogot alkalmazó tagállam nyújthat be például az Európai Bizottsággal szemben, lényeges eljárási szabályok megsértése, az elsődleges jogot adó Szerződések vagy az alkalmazásukra vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértése vagy akár hatáskörrel való visszaélés miatt.