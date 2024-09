Csehországban katasztrofális az árvízhelyzet, már a fosztogatók is megjelentek

A súlyos árvizek következtében Csehországban továbbra is 61 ezer ember van áram nélkül. A magas szám ellenére ez már komoly javulás ahhoz képest, hogy egy nappal korábban még 68 ezren, vasárnap pedig 135 ezren voltak áram nélkül. Az elektromos hálózat mellett az infrastruktúra is komoly károkat szenvedett. Opavában az árvíz elöntötte a helyi focicsapat stadionját és a környező utcákat is, a károk mértéke a becslések szerint több milliárd cseh korona.

A meteorológusok szerint a mai nap folyamán már enyhülés várható, hiszen nem érkezik újabb nagyobb mennyiségű csapadék.

A Novinky.cz beszámolója szerint a katasztrófahelyzetben megjelentek a fosztogatók is. A Morva-sziléziai kerület polgármestere megerősítette, hogy eddig egy rablási kísérletről tudnak. A rendőrség közleménye szerint egy magánvállalathoz tört be valaki Osztravában. A kormányzó elítélte a történteket, szerinte ugyanis felháborító, hogy vannak, akik kihasználják azok szerencsétlenségét, akiket az árvízveszély miatt evakuálni kellett.

